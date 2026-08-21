Майкл Беррі знову йде проти ринку: у що інвестує легендарний "Big Short"

Майкл Беррі прославився прогнозом обвалу американського ринку нерухомості у 2008 році, але його інвестиційний підхід значно ширший за звичайні ставки на падіння. Зараз засновник Scion Asset Management робить акцент на висококонцентрованих позиціях і активно критикує переоцінені технологічні компанії та бум штучного інтелекту.

У що інвестує Майкл Беррі

Підхід Беррі базується на пошуку активів, ринкова ціна яких, на його думку, суттєво відрізняється від фундаментальної вартості. Інвестор відомий тим, що готовий займати позиції, які суперечать настроям більшості ринку, якщо бачить надмірну оцінку або прихований ризик, повідомляє Bloomberg.

Останні доступні дані SEC показують, наскільки концентрованим може бути його портфель. У звіті Scion Asset Management за третій квартал 2025 року було зазначено лише 8 позицій загальною заявленою вартістю близько 1,38 мільярда доларів.

Серед найбільших ставок були опціони put на Palantir із заявленою в 13F вартістю близько $912 мільйонів та put на Nvidia приблизно на $186,6 мільйона. Водночас Scion тримала call-опціони на Pfizer і Halliburton, а також акції Molina Healthcare, Lululemon, SLM Corp і Bruker.

Тут важливо розуміти специфіку звітності 13F. Заявлена вартість опціонів у такому документі не означає, що Беррі витратив на їхню купівлю відповідну суму. Це ринкова вартість базової позиції, тому сприймати цифру $912 мільйонів як безпосередню суму ставки не варто.

Водночас структура портфеля показує головну особливість стратегії Беррі: він не намагається просто повторювати популярні інвестиційні тренди. Навпаки, значну увагу приділяє ситуаціям, де, на його думку, ринок надто оптимістично оцінює майбутні прибутки компаній.

Чому Беррі ставить проти AI та великих технологічних компаній

У 2026 році однією з головних тем Беррі залишається штучний інтелект. Він вважає, що навколо AI сформувалася спекулятивна бульбашка, а нинішня ейфорія має схожість із попередніми періодами надмірного оптимізму на фінансових ринках.

Особливо критично інвестор оцінює високі оцінки технологічних компаній та масштабні витрати на AI-інфраструктуру. На його думку, великі вкладення в дата-центри, чипи та іншу інфраструктуру можуть створювати ризики, які поки недооцінює ринок.

Саме тому Беррі робив bearish-ставки проти Nvidia та Palantir. У серпні 2026 року він також заявляв, що зростання фондового ринку може передувати масштабнішому падінню, порівнюючи потенційний сценарій із обвалом 1987 року.

При цьому його стратегія не зводиться до постійного прогнозування краху. У портфелі Scion є й компанії, які Беррі вважає недооціненими або здатними генерувати стійкі грошові потоки. Зокрема, серед останніх розкритих позицій були Molina Healthcare, Lululemon та SLM Corp.

Отже, інвестиційний стиль Беррі можна описати як концентрований value-підхід із використанням опціонів та ставок проти переоцінених активів. Він шукає не просто компанії, які можуть подорожчати, а ситуації, де ринок, на його думку, неправильно оцінює ризик або майбутні перспективи.

Втім, повторювати окремі угоди Беррі приватному інвестору може бути небезпечно. 13F показує позиції із запізненням, не розкриває всієї структури портфеля та не показує точні умови угод з опціонами. Тому його портфель радше може бути джерелом інвестиційних ідей, ніж готовою інструкцією для копіювання.