Ілон Маск встановив історичний антирекорд: куди зникли 500 мільярдів доларів його статків

Статки найбагатшої людини світу різко скоротилися після стрімкого падіння вартості акцій SpaceX. Ілон Маск став першою людиною в історії, яка втратила близько 500 мільярдів доларів власного капіталу.

Чому Ілон Маск втратив рекордну суму

Ілон Маск опинився в центрі уваги світових фінансових ринків після того, як його статки скоротилися приблизно на 500 мільярдів доларів, повідомляє Benzinga. Це сталося через різке падіння вартості акцій SpaceX, які менш ніж за місяць опустилися нижче ціни первинного розміщення (IPO).

Оскільки значна частина капіталу Маска пов'язана з його частками у власних компаніях, будь-які масштабні зміни їхньої ринкової оцінки безпосередньо впливають на його особистий статок. Саме тому обвал акцій SpaceX призвів до безпрецедентних втрат для підприємця.

За оцінками, Ілон Маск став першою людиною в історії, яка втратила близько пів трильйона доларів власного капіталу.

Якими залишаються статки Маска після падіння

Попри рекордні втрати, Ілон Маск залишається одним із найбагатших людей планети. Після зниження вартості його активів статки бізнесмена оцінюють приблизно у 800 мільярдів доларів.

Ця історія вкотре демонструє, наскільки сильно добробут найбагатших підприємців залежить від ринкової капіталізації їхніх компаній. Навіть якщо мова йде про сотні мільярдів доларів, оцінка активів може суттєво змінюватися за короткий проміжок часу через коливання котирувань.

Для інвесторів це також є нагадуванням, що акції навіть найбільших технологічних компаній можуть переживати різкі злети та падіння, а ринкова вартість бізнесу не є сталою величиною.

До речі, відомий інвестор і автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кіосакі заявив, що має борг у розмірі 1,2 мільярда доларів. Водночас він переконує, що використовує позикові кошти не для споживання, а як інструмент для створення капіталу.