Биткойн не убедил Баффета: что легендарный инвестор думает о криптовалюте

Уоррен Баффет уже много лет остается одним из самых известных критиков биткоина, несмотря на его стремительный рост и популярность среди инвесторов. Легендарный миллиардер убежден, что криптовалюта не создает реальной экономической ценности и не соответствует его принципам инвестирования.

Почему Баффет считает биткоин плохой инвестицией

Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет неоднократно заявлял, что биткоин не соответствует его главному правилу инвестирования – покупать активы, которые создают реальную экономическую ценность, сообщает InVenture. По мнению инвестора, акции компаний, сельскохозяйственные земли или недвижимость приносят владельцам прибыль благодаря производству товаров, оказанию услуг или получению арендного дохода.

В то же время биткоин, как считает Баффет, не генерирует денежных потоков и не создает добавленной стоимости.

Именно поэтому в 2018 году он назвал биткоин "крысиным ядом в квадрате", а в 2022 году во время ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway заявил, что не купил бы все существующие биткоины даже за 25 долларов, поскольку не знал бы, что с ними делать.

Баффет не отрицает, что цена криптовалюты может резко расти, однако подчеркивает: рост стоимости сам по себе еще не делает актив качественной инвестицией.

Какой инвестиционной философии придерживается Баффет

Инвестиционная стратегия Уоррена Баффета основана на принципах стоимостного инвестирования, которым его научил профессор и экономист Бенджамин Грэм. Инвестор ищет компании с понятной бизнес-моделью, сильными конкурентными преимуществами, стабильной прибылью и прогнозируемыми перспективами развития.

Именно поэтому крупнейшие инвестиции Berkshire Hathaway сосредоточены в акциях таких компаний, как Apple, Coca-Cola, American Express и других больших корпораций, бизнес которых приносит реальную прибыль.

Несмотря на критику в адрес биткоина, Баффет неоднократно подчеркивал, что каждый инвестор самостоятельно отвечает за свои решения. В то же время он советует вкладывать средства только в те активы, принцип работы которых инвестор полностью понимает, и избегать инвестиций, основанных исключительно на ожидании дальнейшего роста цены.

Стоит отметить, что позиция Баффета не является универсальной для всех профессиональных инвесторов. Немало больших финансовых компаний уже интегрировали криптовалюты в свои продукты, а запуск биржевых Bitcoin-ETF в США стал одним из ключевых факторов роста институционального интереса к цифровым активам. Однако сам Баффет своего мнения не изменил.

Кстати, даже самые успешные инвесторы мира не застрахованы от неудачных решений. Одной из самых дорогостоящих ошибок Уоррена Баффета стала покупка американской обувной компании Dexter Shoe, которая в итоге обошлась Berkshire Hathaway в миллиарды долларов.