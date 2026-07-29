Не золото и не крипта: в какой мощный актив вкладывают самые успешные инвесторы мира

Самые успешные инвесторы мира имеют разные стратегии, но их объединяет один фундаментальный принцип. Они считают, что наибольшим преимуществом инвестора является долгосрочный горизонт, ведь самое время позволяет сильным активам максимально раскрыть свой потенциал.

Почему время является самым ценным активом инвестора

Несмотря на разные подходы к рынку, таких легендарных инвесторов, как Уоррен Баффет, Питер Линч, Чарли Мангер, Рэй Далио и Джим Саймонс, объединяет одна важная черта – они мыслят не кварталами или годами, а десятилетиями. Именно поэтому они делают ставку не на скорую прибыль, а на качественные активы, способные стабильно расти в течение длительного времени, о чем свидетельствуют письма акционеров Berkshire Hathaway .

Один из самых известных примеров – инвестиция Уоррена Баффета в Coca-Cola. В 1988 году холдинг Berkshire Hathaway приобрел пакет акций компании примерно за 1 миллиард долларов. Тогда многие аналитики сомневались в таком решении, однако Баффет оценивал не текущую ситуацию, а силу глобального бренда, который будет оставаться востребованным десятилетиями.

Прошло почти четыре десятилетия, и эта инвестиция превратилась в актив стоимостью более 28 миллиардов долларов. Помимо роста цены акций, Berkshire Hathaway ежегодно получает дивиденды, уже давно превысившие первоначальную сумму вложений. Недаром Баффет неоднократно подчеркивал: "Наш любимый период содержания – навсегда".

Мощный актив работает только тогда, когда инвестор готов ждать

Подобного принципа придерживался и легендарный руководитель фонда Fidelity Magellan Питер Линч. Он годами удерживал акции компаний Dunkin' Donuts, Taco Bell и Volvo, позволяя бизнесу наращивать прибыль и капитализацию. Аналогичную стратегию применял и Чарли Мангер, владевший акциями китайского автопроизводителя BYD в течение 13 лет. За это время их стоимость выросла примерно в 30 раз.

Главная идея состоит в том, что инвестировать следует не просто в любой актив, а в мощный бизнес с долгосрочными конкурентными преимуществами. Именно такие компании способны годами увеличивать прибыль, а вместе с ней и стоимость своих акций. В то же время, часто покупка и продажа ценных бумаг нередко снижает доходность через комиссии, налоги и ошибки при принятии решений.

Этот вывод подтверждают и научные исследования. Экономисты Брэд Барбер и Терренс Один из Калифорнийского университета установили, что активные трейдеры в среднем отстают от рынка примерно на 6,5% в год, поскольку чрезмерно часто совершают сделки. Именно поэтому долгосрочное владение качественными активами остается одним из ключевых принципов, соблюдаемых наиболее успешными инвесторами мира.