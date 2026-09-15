Ветераны Intel привлекли 100 миллионов долларов на разработку чипов для ускорения искусственного интеллекта

Американский стартап Delos Data, основанный бывшими сотрудниками компании Intel, привлек 100 миллионов долларов инвестиций на разработку чипов и программного обеспечения для центров обработки данных искусственного интеллекта. Новое решение должно ускорить обмен данными между различными типами процессоров и существенно снизить потребление электроэнергии в дата-центрах.

Ускорение обмена данными между чипами

Как сообщает издание Reuters, привлеченное финансирование позволит компании создать универсальную сетевую инфраструктуру для искусственного интеллекта. Потребность в таких технологиях возникла из-за усложнения современных центров обработки данных, которые переходят от обучения моделей к выполнению сложных задач автономными агентами.

В первые годы бума искусственного интеллекта дата-центры строились преимущественно на графических процессорах Nvidia и ее собственных сетевых технологиях. Однако сейчас владельцы центров обработки данных все чаще комбинируют оборудование от разных производителей, в частности AMD и Cerebras Systems.

Из-за разнообразия оборудования возникают задержки в передаче информации между микросхемами. Стартап Delos Data разрабатывает специальные чипы и программное обеспечение, которые позволяют различным процессорам взаимодействовать на максимальной скорости независимо от их архитектуры.

Мы не знаем, какой будет следующая инфраструктурная архитектура для искусственного интеллекта, но мы точно знаем, что умеем обеспечить самый быстрый способ передачи этих данных,

– Дэн Дейли, технический директор и соучредитель Delos Data.

Проблема простоя высокопроизводительного оборудования стала одной из главных причин финансовых и энергетических потерь для отрасли. Когда дорогостоящие процессоры ожидают поступления данных для обработки, они продолжают потреблять огромное количество электроэнергии.

Экономия ресурсов и поддержка инвесторов

Как пояснил бывший генеральный директор Intel и партнер венчурного фонда Playground Пэт Гелсингер, простой оборудования напрасно расходует ресурсы технологических гигантов.

Я могу владеть всеми компьютерами мира, но если они не могут эффективно взаимодействовать друг с другом, я просто получаю кучу горячего железа, которое зря расходует электроэнергию и просто простаивает,

– Пэт Хелсингер, бывший генеральный директор Intel и партнер венчурного фонда Playground.

Помимо Playground, к раунду финансирования Delos Data присоединились такие инвесторы, как Matrix Partners, Socratic Partners, Capricorn, Matter Venture Partners, IAG и DYNAMIQ.

Ранее мы писали, что акции технологических и полупроводниковых компаний в Азии пережили ощутимое падение после заявлений руководителей ведущих разработчиков искусственного интеллекта о необходимости замедлить темпы исследований. Инвесторы отреагировали на предупреждения о рисках для человечества и отмену выхода OpenAI на биржу в этом году.