Банки охотятся за деньгами украинцев: что будет со ставками по депозитам до конца августа

В конце августа украинские банки вряд ли одновременно повысят ставки по гривневым депозитам, однако рынок уже готовится к новому витку конкуренции. Самые выгодные предложения осенью могут достичь 17 – 17,5 процентов годовых, а самая острая борьба развернется за вклады сроком на 3 – 9 месяцев.

Почему банки готовятся более активно бороться за вкладчиков

Последняя неделя августа может стать своеобразной подготовкой к новому этапу конкуренции банков за средства населения. В комментарии 24 Канала директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев рассказал, что в период с 24 по 30 августа массового повышения ставок по всем гривневым депозитам ожидать не стоит.

В то же время финансовые учреждения уже постепенно вступают в новый процентный цикл. Отдельные банки могут начать готовить специальные предложения, чтобы активнее привлекать срочные средства населения в сентябре.

Одним из ключевых факторов остаются решения Национального банка Украины. Регулятор повысил учетную ставку до 15,5 процентов, а также изменил механизм размещения трехмесячных депозитных сертификатов.

С 7 августа такие сертификаты размещаются через процентные тендеры, которые НБУ проводит раз в две недели. При этом возможности банков использовать этот инструмент в дальнейшем зависят, в частности, от их активности в привлечении срочных гривневых депозитов населения.

Дмитрий Замотаев директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Стимул бороться за вкладчика никуда не исчезает, наоборот, постепенно становится все более весомым.

По словам эксперта, к концу августа банки уже будут иметь первый практический опыт работы по новым правилам. Это позволит им лучше оценить стоимость ресурсов и решить, нужно ли менять собственные депозитные программы.

Поэтому последняя неделя августа, скорее всего, станет периодом подготовки новой ценовой политики, тогда как более заметная борьба за вкладчиков может развернуться уже в сентябре.

Насколько могут вырасти ставки по депозитам

Конкуренция между банками осенью может происходить не только за счет прямого повышения процентных ставок. Финучреждения могут активнее предлагать бонусы новым клиентам, повышенную доходность при открытии депозита через мобильное приложение или специальные акционные продукты.

"Конкуренция будет все больше разворачиваться не только по принципу "кто даст больший процент", но и за счет удобства и гибкости самого депозита", – объясняет представитель ГЛОБУС БАНКА.

В период с 24 по 30 августа наиболее вероятным сценарием является точечное повышение ставок примерно на 0,3–0,5 процентного пункта. Прежде всего это может касаться отдельных срочных программ и предложений, направленных на привлечение новых средств.

Средняя доходность гривневых депозитов в зависимости от срока может оставаться преимущественно в пределах 13,5–15 процентов годовых. В то же время максимальные ставки по специальным предложениям могут достигать 17–17,5 процентов.

Самая интересная борьба, по прогнозу банкира, в сентябре может развернуться вокруг депозитов сроком от трех до девяти месяцев. При этом более длительный вклад не обязательно будет иметь более высокую ставку.

Причина заключается в стоимости ресурсов для самого банка. Если финучреждение ожидает, что нынешние высокие ставки не будут сохраняться в течение длительного времени, ему может быть невыгодно фиксировать повышенную доходность на целый год.

Зато депозит на три или шесть месяцев позволяет банку получить необходимое срочное финансирование, не беря на себя долгосрочные процентные обязательства. Поэтому осенью ставки по вкладам на 3–6 месяцев в некоторых банках могут быть не ниже, а местами даже выше доходности годовых депозитов.

Как вкладчикам воспользоваться возможным ростом ставок

На фоне неопределенности с будущей динамикой ставок вкладчикам может быть выгодно не размещать все сбережения на один срок. Один из вариантов – использовать так называемую "депозитную лестницу".

При таком подходе деньги распределяются между несколькими депозитами с разными сроками. Например, часть средств можно разместить на три месяца, другую – на шесть, а остальные – на более длительный период.

Это позволяет получить сразу несколько преимуществ. Часть сбережений станет доступна раньше, поэтому вкладчик сможет воспользоваться новыми предложениями банков, если в сентябре или октябре конкуренция действительно усилится. В то же время остальные средства будут продолжать приносить заранее зафиксированный доход.

"Вкладчику не обязательно пытаться найти "вершину" депозитных ставок, гораздо практичнее сохранить возможность воспользоваться дальнейшим усилением конкуренции", – подчеркивает Дмитрий Замотаев.

Таким образом, 24–30 августа депозитный рынок, скорее всего, будет находиться на "низком старте" перед сентябрьским обострением конкуренции. Массового скачка ставок за одну неделю ожидать не стоит, однако количество точечных предложений с повышенной доходностью может постепенно увеличиваться.

Для вкладчиков главной интригой сентября станет не только вопрос, насколько банки повысят ставки. Не менее важно, за какие именно средства они будут готовы платить больше – за привлечение новых клиентов, новых денег или депозитов определенного срока.