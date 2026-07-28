Как украинцам покупать акции США: реально ли инвестировать в Apple, Tesla и Amazon

Инвестирование в американские акции остается одним из самых популярных способов приумножения капитала в мире. Несмотря на военное положение и валютные ограничения, у украинцев все еще есть возможность вкладывать средства в ценные бумаги компаний из США, однако с определенными нюансами.

Могут ли украинцы инвестировать в американские акции

Покупать акции компаний из США украинцам законодательство не запрещает, говорится в Законе Украины "О валюте и валютных операциях" . Однако после введения военного положения Национальный банк Украины установил ряд валютных ограничений, которые повлияли на возможность перевода средств за границу для инвестирования.

Поэтому сегодня инвесторы должны учитывать действующие правила валютного регулирования. Если денежные средства уже находятся на зарубежном банковском счете или иностранном брокерском счете, приобретение американских акций обычно не создает дополнительных затруднений. Перевод денег непосредственно из Украины может быть ограничен в зависимости от действующих требований НБУ.

В то же время, украинцы могут открывать счета в международных брокерских компаниях, работающих с нерезидентами, если это соответствует законодательству страны регистрации брокера и украинским валютным правилам.

Как безопасно инвестировать в фондовый рынок США

Перед покупкой акций важно выбрать лицензированного брокера, ознакомиться с его тарифами, условиями хранения активов и порядком налогообложения доходов. Не менее важно проверить, регулируется ли деятельность брокера авторитетными финансовыми органами.

Эксперты советуют не вкладывать все средства в одну компанию. Диверсификация портфеля между разными секторами экономики или использование биржевых фондов (ETF) помогает снизить инвестиционные риски.

Кроме того, инвесторам следует учитывать валютные риски, возможные изменения налогового законодательства и следить за решениями НБУ по валютным ограничениям. Такой подход поможет принимать более взвешенные инвестиционные решения и лучше оценивать потенциальную доходность вложений.

Кстати, даже самые успешные инвесторы не могут полностью уйти от рисков на финансовых рынках. Поэтому существует стратегия, которая помогает существенно снизить возможные потери и сделать инвестиционный портфель более устойчивым к кризисам.