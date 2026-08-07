Акции Cloudflare взлетели после публикации нового прогноза: что так поразило инвесторов

Искусственный интеллект продолжает способствовать росту технологических компаний на фондовом рынке. После повышения годового прогноза акции Cloudflare резко подорожали, поскольку инвесторы ожидают дальнейшего роста спроса на инфраструктуру искусственного интеллекта.

Cloudflare повысила прогноз и удивила инвесторов

Акции американской компании Cloudflare, предоставляющей облачные сервисы и решения в сфере кибербезопасности, на предрыночных торгах подскочили более чем на 16%, сообщает Reuters. Поводом послужило повышение годового финансового прогноза, что свидетельствует об устойчивом спросе на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Компания ожидает, что ее выручка по итогам года составит 2,86–2,87 миллиарда долларов. Ранее прогноз составлял 2,805–2,813 миллиарда долларов, тогда как аналитики LSEG в среднем прогнозировали около 2,81 миллиарда долларов.

Кроме того, Cloudflare повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию – до 1,25–1,26 доллара против прежних 1,19–1,20 доллара.

AI-инфраструктура остается драйвером роста

Последние результаты Cloudflare подтверждают, что компании, работающие в сфере облачных технологий и кибербезопасности, остаются одними из главных бенефициаров AI-бума. Накануне о рекордных темпах развития облачного бизнеса также сообщила Amazon, которая отметила, что в 2026 году даже может столкнуться с дефицитом мощностей из-за высокого спроса.

Аналитики Morgan Stanley обратили внимание на быстрый рост платформы Workers, которая стала самым динамичным сегментом Cloudflare благодаря модели оплаты по фактическому использованию сервисов. В то же время эксперты RBC Capital Markets считают, что у компании есть сразу несколько долгосрочных направлений монетизации технологий искусственного интеллекта, что оправдывает высокую оценку ее акций.

С начала года акции Cloudflare уже подорожали более чем на 44%, хотя конкуренты демонстрируют еще более высокие темпы роста. Акции CrowdStrike прибавили почти 77%, а Palo Alto Networks – около 95%. Несмотря на это, инвесторы продолжают положительно оценивать перспективы Cloudflare, поскольку развитие ИИ одновременно увеличивает спрос на облачные сервисы и решения в сфере кибербезопасности.

Между тем розничные инвесторы в Южной Корее начали кампанию, которая может изменить политику Samsung Electronics. Акционеры требуют масштабного выкупа акций и хотят получить большее влияние на решения компании.