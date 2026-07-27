Техгиганты массово увольняют людей: что скрывает бум инвестиций в искусственный интеллект

Американские технологические компании с начала 2026 года сократили около 140 тысяч работников, одновременно увеличивая затраты на развитие искусственного интеллекта. Инвесторы внимательнее оценивают, окупятся ли рекордные вложения в AI-инфраструктуру и как они повлияют на финансовые результаты корпораций.

Технологические компании сокращают расходы на персонал и наращивают инвестиции в ИИ

Американский технологический сектор переживает масштабную реструктуризацию. По данным Financial Times и компании Challenger, Gray & Christmas, с начала 2026 года техкомпании сократили почти 140 тысяч рабочих мест, что составляет более трети всех корпоративных увольнений в США.

Крупнейшие облачные провайдеры – Amazon, Alphabet, Meta и Microsoft – уже уволили около 50 тысяч работников, или примерно 6% своего совокупного штата. Одной из главных причин называют переориентацию финансовых ресурсов на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта.

Четыре технологических гиганта планируют совокупно инвестировать около 725 миллиардов долларов в строительство дата-центров, необходимых для развития AI-сервисов. Отдельно Oracle объявила о намерении вложить еще 70 миллиардов долларов в создание инфраструктуры для клиентов, работающих с искусственным интеллектом, в том числе OpenAI.

В то же время такие расходы уже отражаются в финансовом положении компаний. Oracle в июне сократила более 20 тысяч сотрудников, после чего агентство S&P снизило ее кредитный рейтинг, обратив внимание на слабый денежный поток и неопределенность по окупаемости масштабных инвестиций.

Действительно ли искусственный интеллект стал причиной увольнений

Руководители ряда корпораций объясняют сокращение персонала ростом производительности благодаря использованию искусственного интеллекта. По информации Challenger, Gray & Christmas, с мая 2023 года AI упоминался как причина примерно 170 тысяч корпоративных увольнений.

В частности, руководитель Block Джек Дорси, комментируя увольнение почти половины из 10 тысяч сотрудников компании, заявил, что внедрение ИИ изменило потребность в численности персонала.

Впрочем, не все эксперты согласны с таким объяснением. Профессор экономики Калифорнийского университета в Беркли Энрико Моретти считает, что ссылка на искусственный интеллект часто используется в качестве аргумента для оправдания ошибок чрезмерного найма в предыдущие годы.

Это мнение отчасти подтверждает и реакция фондового рынка. По данным Financial Times, компании, объяснявшие сокращение внедрением ИИ, в течение 30 торговых дней после таких заявлений отставали от индекса Nasdaq почти на 10%, в то время как акции других компаний теряли около 4%. В то же время, профильные AI-компании, в частности Anthropic и OpenAI, продолжают активно нанимать новых специалистов, что свидетельствует о перераспределении кадров внутри технологической отрасли.

Кстати, крупнейшие технологические компании США в это время начинают получать доходы от развития искусственного интеллекта , однако затраты на инфраструктуру растут еще быстрее. Инвесторы внимательнее следят за тем, смогут ли Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и Oracle оправдать масштабные вложения в AI.