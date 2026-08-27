Стремительный взлет Nvidia и тревога в Европе: что происходит на мировых рынках

Технологический сектор мирового фондового рынка вырос благодаря оптимистичным прогнозам компании Nvidia о росте выручки. Это помогло удержать мировые индексы от падения на фоне политической неопределенности в Европе и ожидания решений ФРС США по процентным ставкам.

Что говорят эксперты о скачке цен

Как сообщает агентство Reuters, акции технологических компаний в Европе выросли на 1,8%, став одним из немногих секторов, показавших рост. Главным драйвером рынка стал прогноз Nvidia о росте выручки примерно на 70% в финансовом году, заканчивающемся в январе 2028 года.

На внебиржевых торгах в США цены на акции Nvidia подскочили на 6%, превзойдя ожидания аналитиков. В то же время в компании отметили, что дефицит компонентов памяти ограничивает темпы расширения производства.

Несмотря на ограничения производственных мощностей, положительные финансовые показатели Nvidia смогли развеять опасения инвесторов относительно ажиотажа вокруг искусственного интеллекта.

"Nvidia уже несколько кварталов подряд приятно удивляет рынок, сочетая сильные результаты с амбициозными прогнозами. Это дает очередной импульс для всего сектора", – говорит Марко Ваилати, руководитель отдела исследований и инвестиций Cassa Lombarda.

Эксперт добавил, что в настоящее время главным сдерживающим фактором для компании являются именно производственные мощности, а не уровень спроса со стороны покупателей.

Колебания на европейских рынках и криптовалюты

В то же время общеевропейский индекс STOXX 600 снизился на 0,1%, а французский CAC 40 упал на 1% до самого низкого уровня за месяц из-за бюджетных и политических рисков. Акции банков в Париже просели на 3–4% в преддверии предстоящих президентских дебатов.

На рынке криптовалют биткоин поднялся на 1,3% до 79 461 доллара, приближаясь к отметке в 80 000 долларов. Эфириум также прибавил 1,3% и торгуется на уровне 2 504 долларов. За месяц золото подорожало примерно на 14%, биткойн – на 25%, а эфириум – на 34%.

Нефтяные фьючерсы марки Brent выросли на 0,8% до 88,5 доллара за баррель на фоне попыток возобновить мирные переговоры между США и Ираном. Золото удерживается на уровне около 4 595 долларов за унцию, а индекс доллара стабилен на отметке 99,14.

Кстати, азиатские акции выросли в начале торгов в четверг благодаря финансовому отчету Nvidia, чей квартальный выручка увеличилась более чем вдвое и превысила прогнозы рынка. Это подняло индекс MSCI Азиатско-Тихоокеанского региона на 0,7% и восстановило уверенность инвесторов в технологическом секторе.