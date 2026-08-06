Какими будут ставки по депозитам после решения НБУ

Решение Национального банка повысить учетную ставку до 15,5%, а ставку по трехмесячным депозитным сертификатам – до 19% фактически оставило депозитный рынок в стабильном "состоянии". Как пояснил в комментарии 24 Канала директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Дмитрий Замотаев, по крайней мере до сентября будет продолжаться "перестройка" депозитных программ коммерческих банков под новые монетарные условия.

Поэтому, по его словам, в период с 10 по 16 августа средние ставки по гривневым депозитам в зависимости от срока размещения средств, скорее всего, будут находиться в пределах 13–14,5% годовых. Максимальная доходность по отдельным предложениям может достигать 17–17,5% годовых. В основном речь будет идти о краткосрочных акционных программах, вкладах для новых клиентов или дополнительных бонусах в размере 0,5–1 п. п. к базовой ставке.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Итак, главным событием августа станет не изменение ставок, а постепенное обострение конкуренции за вкладчиков. В конце лета банки традиционно готовят почву для осенних депозитных кампаний, пик которых приходится на сентябрь–октябрь. Именно поэтому количество специальных предложений может расти уже во второй декаде августа, хотя базовые условия вкладов останутся практически неизменными.

В то же время, по мнению банкира, в этом году депозитная активность будет зависеть не только от банковских ставок. Граждане могут тратить больше времени на принятие решения, взвешивать риски, откладывать открытие нового вклада или выбирать более короткий срок размещения средств. Причиной может стать очередная волна информационного "беспокойства".

Стоит ли бояться девальвации гривны и инфляции

Дмитрий Замотаев отмечает, что почти каждый год в конце лета в публичном пространстве появляются три основных блока "страхов": возможное новое наступление врага, прогнозы чрезвычайно суровой зимы, а также разговоры о неизбежном обвале гривны. Эти темы могут влиять на эмоции вкладчиков, однако не каждый громкий заголовок имеет под собой экономическое обоснование.

Первый страх касается военных рисков. Конечно, их нельзя отрицать или преуменьшать. Однако между прогнозами относительно ситуации на фронте и целесообразностью открытия депозита нет прямого знака равенства. Новости о войне могут заставить человека держать большую часть средств в быстром доступе, но сами по себе они не меняют доходность вкладов и не свидетельствуют о проблемах банковской системы. Рациональным решением в таком случае может быть не полный отказ от депозита, а распределение средств между наличными, счетом и несколькими вкладами с разными сроками погашения.

Второй традиционный страх – ожидание "самой тяжелой зимы". Энергетические риски действительно могут влиять на производственные затраты, цены, инфляцию и повседневное поведение граждан. Однако сложный отопительный сезон не означает автоматической потери денег на депозите. Наоборот, хранение всех сбережений наличными в условиях ускорения инфляции может привести к более быстрому снижению их покупательной способности.

Третий страх – "обвал гривны". Курсовые колебания возможны, и постепенное ослабление гривны нельзя исключать. Однако колебания курса и обвал – не одно и то же. НБУ работает в режиме "управляемой гибкости": курс реагирует на баланс спроса и предложения, а регулятор с помощью валютных интервенций сглаживает чрезмерные колебания. Поэтому отдельные всплески спроса на валюту еще не означают, что рынок утратил управляемость. Вместо того чтобы ориентироваться на информационные "страшилки", потенциальному вкладчику стоит следить за двумя сугубо экономическими показателями – инфляцией и курсом доллара. Именно они определяют, сохраняет ли гривневый депозит свою реальную доходность.

"После уплаты 18% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора вкладчик получает около 77% начисленных процентов. Таким образом, депозит со ставкой 13% годовых обеспечивает около 10% чистого дохода, вклад под 14,5% – примерно 11,2%, а депозит со ставкой 17–17,5% – около 13,1–13,5%", – отмечает эксперт.

Соответственно, среднестатистический депозит перестанет полностью защищать деньги от обесценивания, если годовая инфляция превысит примерно 10–11%. Для самых выгодных акционных предложений условным пределом станет инфляция на уровне 13–13,5%. Если же рост потребительских цен будет оставаться ниже этих показателей, гривневый вклад не только компенсирует инфляционные потери, но и будет приносить реальный доход.

Аналогичную арифметику можно применить и к курсу доллара. Например, если исходный курс составляет 45 гривен за доллар, то годовой депозит под 14,5% после уплаты налогов обеспечит около 11,2% чистого дохода. Чтобы простое хранение денег в валюте оказалось выгоднее, доллар через год должен стоить более 50 гривен за доллар. Для депозита под 13% соответствующий порог составит около 49,5 гривны за доллар, а для вклада под 17,5% – более 51 гривны за доллар.

Как рассчитать курсовую выгоду депозита

Для шестимесячного депозита под 14,5% годовых, по словам Дмитрия Замотаева, точка равновесия будет ниже: при стартовом курсе 45 гривен за доллар доллар должен вырасти примерно до 47,5 гривен за доллар за полгода. Эти расчеты не учитывают разницу между курсами покупки и продажи валюты. С учетом валютного спреда доллар должен подорожать еще более ощутимо, чтобы перекрыть чистую доходность депозита.

Конечно, по мнению эксперта, курсовая выгода зависит от конкретного момента покупки и продажи валюты, а инфляция – от фактического роста цен за весь срок вклада. Поэтому речь идет не о магической цифре, после которой депозит мгновенно становится убыточным, а об экономическом пределе, за которым его чистая доходность уже не компенсирует обесценивание гривны или уступает доходу от валюты.

"В период с 10 по 16 августа наиболее востребованными, скорее всего, останутся депозиты на шесть месяцев и один год. Первые позволяют не "замораживать" средства надолго, вторые – зафиксировать действующую ставку на более длительный период. В то же время часть граждан может выбирать более короткие сроки или проводить дробление сбережений на несколько депозитов, ожидая большей определенности осенью", – отмечает банкир.

Таким образом, новые информационные "вызовы" потенциально способны несколько замедлить рост числа новых вкладчиков, однако вряд ли сломают общий депозитный тренд. При условии умеренной инфляции и контролируемой курсовой динамики гривневые вклады и в дальнейшем останутся одним из наиболее понятных инструментов сохранения сбережений. А лучшим ответом на сезонные опасения станет не поспешное решение, а хладнокровный расчет.