Samsung может осуществить исторический выкуп акций: почему акционеры настаивают на этом

Розничные инвесторы в Южной Корее начали кампанию, которая может изменить политику Samsung Electronics. Акционеры требуют масштабного выкупа акций и хотят получить большее влияние на решения компании.

Акционеры хотят заставить Samsung провести рекордный выкуп акций

Платформа ACT, представляющая интересы розничных акционеров в Южной Корее, объявила о начале кампании по созыву внеочередного собрания акционеров Samsung Electronics, сообщает Reuters. Для этого организация начнет сбор электронных подписей среди инвесторов, а также планирует заручиться поддержкой Национальной пенсионной службы Южной Кореи и больших отечественных и международных управляющих активами.

Законодательство страны требует владения не менее 3% акций для инициирования таких собраний.

Главным требованием ACT является запуск программы обратного выкупа акций на сумму около 45,5 триллиона вон (почти 31,8 миллиарда долларов). По мнению представителей платформы, это поможет повысить акционерную стоимость компании и сделает Samsung более дружественной по отношению к своим инвесторам.

Кампания стартовала после того, как акции Samsung потеряли более трети своей стоимости по сравнению с рекордными максимумами, достигнутыми в июне. Несмотря на глобальный бум искусственного интеллекта, котировки компании оказались под давлением из-за масштабного сокращения кредитного плеча инвесторами и сомнений относительно долгосрочных темпов развития AI-инфраструктуры.

Инвесторы также хотят контролировать бонусы руководства

Помимо выкупа акций, ACT предлагает внести еще одно важное изменение. Акционеры хотят, чтоб большие бонусы топ-менеджмента утверждались не только Радой директоров, но и самими владельцами компании.

Предложение касается установления верхнего предела вознаграждений, привязанных к операционной прибыли Samsung. В мае компания согласилась направлять 10,5% операционной прибыли на специальные бонусы сотрудникам подразделения по производству микросхем в рамках нового соглашения с профсоюзами.

В ACT считают, что за десять лет такие выплаты могут составить сотни миллиардов долларов, поэтому решение об их размере должны принимать не только члены совета директоров, но и акционеры.

На момент публикации Samsung Electronics официально не прокомментировала инициативу розничных инвесторов.

Между тем мировые инвесторы меняют отношение к фондовому рынку Южной Кореи после резкого обвала акций технологических компаний. Несмотря на масштабную распродажу, большие фонды считают, что фундаментальные перспективы производителей чипов остаются сильными.