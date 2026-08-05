Акции SpaceX оказались под угрозой: на рынок могут поступить 912 миллионов ценных бумаг

SpaceX вскоре столкнется с одним из самых важных испытаний после выхода на биржу. Уже на этой неделе сотни миллионов акций компании поступят в свободный оборот, что может существенно повлиять на их цену.

Почему завершение локап-периода важно для SpaceX

В четверг, 7 августа, завершится первый этап периода локап после первичного размещения акций SpaceX, сообщает Reuters. Это означает, что около 912 миллионов акций, принадлежащих сотрудникам и ранним инвесторам компании, станут доступны для продажи.

Именно период локапа ограничивает возможность инсайдеров продавать свои акции сразу после IPO. Его завершение традиционно считается важным событием для фондового рынка, ведь увеличение количества акций в свободном обращении может усилить давление на котировки.

После дебюта на бирже в июне акции SpaceX уже потеряли около 49% от своих максимумов. Несмотря на то, что компания опубликовала сильный квартальный отчет с 92-процентным ростом выручки, акции продолжили дешеветь. Часть аналитиков объясняет это именно ожиданиями массовой продажи акций после завершения локапа.

По словам генерального директора компании Брета Джонсена, SpaceX рассчитывает к концу года достичь годовой выручки на уровне 100 миллиардов долларов, однако инвесторы пока больше сосредоточены на поведении ранних акционеров.

Инвесторы будут следить за действиями инсайдеров

Аналитики отмечают, что ключевым фактором станет не только количество проданных акций, но и то, кто именно решит их продавать. Если большие ранние инвесторы начнут активно сокращать свои пакеты, рынок может воспринять это как сигнал о снижении их уверенности в перспективах компании.

В то же время некоторые эксперты считают, что большинство сотрудников и ранних инвесторов остаются сторонниками долгосрочного развития SpaceX и не будут спешить избавляться от своих акций. Однако даже при таком сценарии завершение периода локапа, вероятно, сделает торги более волатильными.

Особенностью IPO SpaceX стало то, что банки согласовали постепенную разблокировку акций в течение почти года. К середине следующего года на рынок могут выйти еще 12,9 миллиарда акций, что значительно увеличит их количество в свободном обращении и может и в дальнейшем влиять на динамику котировок.

Кстати, Google раскрыла размер своей доли в SpaceX после громкого выхода компании на биржу. Рост стоимости инвестиций существенно укрепил финансовые результаты материнской компании Alphabet.