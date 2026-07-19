Военные облигации: как купить ценные бумаги и начать зарабатывать уже сегодня

Военные облигации остаются одним из самых популярных инструментов инвестирования в Украине. Они позволяют не только сохранить и приумножить средства, но и поддержать финансирование государства в условиях войны.

Как можно приобрести военные облигации

Военные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) могут приобрести как физические, так и юридические лица, сообщает "Минфин". Выпуск таких ценных бумаг осуществляет Министерство финансов Украины, а привлеченные средства направляются на финансирование потребностей государственного бюджета в условиях военного положения.

Наиболее распространенными способами покупки военных облигаций являются банки, лицензированные инвестиционные компании и брокеры. Кроме того, приобрести государственные ценные бумаги можно через приложение "Дія", которое позволяет оформить инвестицию онлайн за несколько шагов через одного из партнеров сервиса.

Для покупки инвестору необходимо:

пройти идентификацию;

открыть счет в ценных бумагах (если этого требует выбранный посредник);

выбрать выпуск облигаций с желаемым сроком погашения и доходностью;

перечислить средства и подтвердить операцию.

После завершения сделки военные облигации зачисляются на счет ценных бумаг, а по истечении срока их действия владелец получает номинальную стоимость и начисленный доход.

На что обратить внимание перед инвестированием

Перед покупкой военных облигаций стоит сравнить условия разных банков и брокеров. Некоторые финансовые учреждения могут взимать комиссию за открытие счета, проведение операции или обслуживание, тогда как другие предлагают приобрести ОВГЗ без дополнительных затрат.

Также важно учитывать срок обращения ценных бумаг и валюту выпуска. Военные облигации могут быть номинированы в гривне, долларах США или евро, а их доходность зависит от конкретного выпуска. Инвестор может держать облигации до погашения или продать их раньше на вторичном рынке, если возникнет такая необходимость.

Одним из ключевых преимуществ военных облигаций является то, что доход физических лиц от них не облагается подоходным налогом и военным сбором. Благодаря этому ОВГЗ остаются одним из самых привлекательных инструментов для консервативного инвестирования, сочетая финансовую выгоду с поддержкой государства.

Обратите внимание, что ОВГЗ остаются одним из самых популярных инструментов для сохранения и приумножения средств в Украине. Купить государственные облигации сегодня можно даже через мобильное приложение, не посещая банк или брокерский офис.