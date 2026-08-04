Украинцы массово скупают военные облигации: установлен исторический рекорд

Украинцы продолжают активно инвестировать в военные облигации, установив новый исторический рекорд. По данным Министерства финансов, только за июль вложения физических лиц выросли более чем на 9 миллиардов гривен.

Украинцы рекордно увеличили инвестиции в военные облигации

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), находящихся в собственности физических лиц, по состоянию на 3 августа 2026 года достиг 159,3 миллиарда гривен. Об этом сообщило Министерство финансов Украины.

Это самый высокий показатель за всю историю внутреннего рынка государственных облигаций. Только в течение июля украинцы увеличили свои вложения более чем на 9,3 миллиарда гривен, что стало самым большим приростом среди всех категорий инвесторов.

Общий объем ОВГЗ в обращении на данный момент составляет 2 триллиона гривен. Крупнейшими владельцами государственных ценных бумаг остаются банки, портфель которых за месяц вырос с 916,3 миллиарда гривен до 933 миллиардов гривен.

Среди других держателей ОВГЗ:

юридические лица – 217,1 миллиарда гривен;

Национальный банк Украины – 655,8 миллиарда гривен;

страховые компании – 25,7 миллиарда гривен;

нерезиденты – 18,6 миллиарда гривен;

территориальные общины – 0,3 миллиарда гривен.

Сколько средств государство привлекло через ОВГЗ и как их купить

В июле Министерство финансов провело 13 аукционов по размещению ОВГЗ, благодаря которым в государственный бюджет удалось привлечь более 40,95 миллиарда гривен в эквиваленте. Средневзвешенная доходность размещенных ценных бумаг составила 12,84%.

Кроме того, Минфин успешно провел аукцион по обмену государственных облигаций. Инвесторы обменяли ценные бумаги с погашением в августе 2026 года на новый выпуск со сроком погашения в декабре 2029 года. Общий объем удовлетворенных заявок достиг 15 миллиардов гривен.

По итогам января – июля 2026 года государство привлекло через рынок ОВГЗ 310,2 миллиарда гривен, из которых 230 миллиардов гривен получено благодаря первичным аукционам, а еще 80,2 миллиарда гривен – через аукционы обмена.

В Министерстве финансов отмечают, что в условиях полномасштабной войны внутренний рынок ОВГЗ остается одним из ключевых источников финансирования государственного бюджета. Приобрести военные облигации может каждый желающий через приложение "Дия", банки, работающие с государственными ценными бумагами, или лицензированных брокеров. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов США или 1 000 евро.

Обратите внимание, что военные облигации остаются одним из самых популярных инструментов инвестирования в Украине. Они позволяют не только сохранить и приумножить средства, но и поддержать финансирование государства во время войны.