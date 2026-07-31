Инвестиции в золото без ошибок: что нужно знать перед покупкой слитков

Банковское золото считается одним из самых популярных защитных активов в периоды экономической нестабильности. В то же время такая инвестиция имеет свои особенности, которые следует учесть перед покупкой драгоценного металла.

Как купить банковское золото в Украине

Банковское золото – это драгоценный металл высокой пробы (обычно 999,9), который продается в виде сертифицированных слитков разного веса. В Украине, как сообщает "Минфин", приобрести такие слитки можно в банках, осуществляющих операции с банковскими металлами, а также в финансовых учреждениях, имеющих соответствующую лицензию.

При покупке стоит обратить внимание на несколько важных моментов. Прежде всего необходимо проверить сертификат производителя, пробу металла и целостность заводской упаковки. Повреждение упаковки или самого слитка может существенно снизить его выкупную стоимость.

Инвесторы также должны учитывать разницу между ценой покупки и продажи (спред). Именно из-за него вложения в банковское золото обычно рассчитаны на долгосрочную перспективу. Если продавать металл вскоре после приобретения, существует риск получить меньшую сумму из-за широкого спреда.

Какие преимущества и риски имеет банковское золото

Главным преимуществом банковского золота является его способность сохранять стоимость в условиях инфляции, экономических кризисов или геополитической нестабильности. Именно поэтому золото часто используют в качестве инструмента диверсификации инвестиционного портфеля наряду с ценными бумагами или депозитами.

В то же время такой актив не приносит регулярного дохода в виде дивидендов или процентов. Прибыль инвестора зависит исключительно от роста рыночной цены на золото. Кроме того, владельцу необходимо позаботиться о безопасном хранении слитков, например, в банковской ячейке или надежном домашнем сейфе.

Финансовые эксперты рекомендуют не вкладывать все сбережения исключительно в драгоценные металлы. Банковское золото целесообразно рассматривать как один из элементов диверсифицированного инвестиционного портфеля, который помогает снизить риски в период нестабильности на финансовых рынках.