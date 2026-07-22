Миллиарды на искусственный интеллект: почему инвесторы начали сомневаться в Big Tech

Крупнейшие технологические компании США начинают получать прибыль от развития искусственного интеллекта, однако расходы на инфраструктуру растут еще быстрее. Инвесторы все внимательнее следят за тем, смогут ли Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и Oracle оправдать масштабные вложения в ИИ.

"Большие технологические компании" увеличивают инвестиции в искусственный интеллект

Американские технологические гиганты продолжают вкладывать рекордные суммы в развитие искусственного интеллекта, сообщает Reuters. Речь идет прежде всего о Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms и Oracle, которые активно расширяют дата-центры, закупают серверы и другое оборудование для поддержки AI-сервисов.

По оценкам Reuters на основе консенсус-прогнозов LSEG, уже к 2027 году совокупные капитальные затраты этих компаний могут превысить объем их свободного денежного потока. Ожидается, что операционный денежный поток пяти корпораций вырастет примерно на 340 миллиардов долларов по сравнению с 2025 годом, тогда как капитальные затраты увеличатся примерно на 534 миллиарда долларов.

Другими словами, на каждый дополнительный доллар операционного денежного потока компании будут тратить около 1,57 доллара на новые инвестиции. Именно поэтому инвесторы все внимательнее анализируют квартальные отчеты Big Tech, чтобы понять, начинают ли расходы на искусственный интеллект приносить ожидаемую финансовую отдачу.

В то же время первые положительные сигналы уже есть. Microsoft сообщила, что годовой доход ее AI-бизнеса превысил 37 миллиардов долларов, а облачное подразделение Amazon Web Services в первом квартале продемонстрировало рост выручки на 28%.

Почему инвесторы все больше беспокоятся о денежных потоках

Несмотря на активный рост доходов, главной проблемой для рынка остается свободный денежный поток компаний. Инвесторы опасаются, что масштабные инвестиции в инфраструктуру могут в течение длительного времени превышать финансовую отдачу от AI-проектов.

Например, Microsoft во втором финансовом квартале получила 35,8 миллиарда долларов операционного денежного потока, но ее капитальные затраты достигли 37,5 миллиарда долларов. У Amazon операционный денежный поток за последние 12 месяцев вырос на 30% – до 148,5 миллиарда долларов, однако свободный денежный поток сократился лишь до 1,2 миллиарда долларов.

Наибольшее беспокойство среди инвесторов вызывает Oracle. С начала года акции компании потеряли около 36%, а ее свободный денежный поток стал отрицательным. Для финансирования дальнейшего расширения облачной инфраструктуры Oracle планирует привлечь от 45 до 50 миллиардов долларов посредством долговых инструментов и выпуска акций.

Аналитики отмечают, что ближайшие два-три года станут решающими для всего сектора. Если искусственный интеллект не обеспечит заметного роста доходов, рентабельности и денежных потоков, рынок может начать пересматривать оценку стоимости крупнейших технологических компаний.