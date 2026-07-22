Акции Airbus резко взлетели: авиагигант объявил о новых амбициозных планах

Акции Airbus резко выросли после того, как компания объявила о масштабном выкупе собственных акций и представила новые финансовые цели. Инвесторы положительно оценили как долгосрочные прогнозы прибыли, так и улучшение ситуации в глобальной цепочке поставок.

Airbus начинает выкуп акций и повышает финансовые цели

Акции европейского авиастроительного концерна Airbus подскочили более чем на 7% после презентации новой среднесрочной стратегии, сообщает Reuters. Компания объявила о программе обратного выкупа акций (buyback) на 5 миллиардов евро, что стало одним из главных факторов роста котировок.

Кроме того, Airbus повысил финансовые ориентиры на ближайшие годы. Компания прогнозирует, что к 2029 году ее операционная прибыль может вырасти до 12–13 миллиардов евро, тогда как по итогам прошлого года этот показатель составил 7,13 миллиарда евро.

Аналитики отмечают, что программа обратного выкупа акций является положительным сигналом для акционеров. Обратный выкуп акций обычно сокращает их количество в обращении, что может поддерживать цену ценных бумаг и повышать прибыль на одну акцию.

Компания рассчитывает нарастить производство самолетов

Airbus также сообщил об улучшении ситуации в цепочках поставок, которые в последние годы сдерживали производство из-за дефицита двигателей и комплектующих. В компании заявили, что сейчас у них лучшая за последнее время видимость будущих поставок.

Производитель планирует увеличить выпуск узкофюзеляжных самолетов семейства A320 до 70–75 самолетов в месяц в 2027 году. В настоящее время компания производит около 60 таких самолетов ежемесячно, хотя переговоры о поставках двигателей с Pratt & Whitney еще продолжаются.

Кроме того, Airbus подтвердил высокий спрос на широкофюзеляжный A350 и продолжает изучать возможность создания его удлиненной версии. Также производитель рассматривает перспективы модернизации более компактного самолета A220.

После слабого начала года, вызванного проблемами с поставками, компания уже ускорила передачу самолетов заказчикам. За первое полугодие объемы поставок выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что стало еще одним позитивным сигналом для инвесторов.