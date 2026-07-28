Акции Corning обвалились после прогноза: что испугало инвесторов

Акции американской Corning резко упали на предрыночных торгах после публикации прогноза на третий квартал. Хотя компания превзошла ожидания аналитиков по квартальной выручке, инвесторов разочаровали темпы роста ключевого подразделения оптоволоконной связи.

Прогноз Corning разочаровал рынок, несмотря на сильный квартальный отчет

Американский производитель стекла и оптоволоконной продукции Corning обнародовал прогноз на третий квартал, который оказался несколько ниже ожиданий аналитиков Уолл-стрит, сообщает Reuters . На этом фоне акции компании на предрыночных торгах лишились более 16%.

Компания ожидает, что выручка в третьем квартале составит от 4,9 до 5 миллиардов долларов, а скорректированная прибыль на акцию – от 85 до 89 центов. Несмотря на то, что такие показатели подразумевают годовой рост примерно на 16% по выручке и 28% по прибыли, инвесторы обратили внимание на замедление развития важнейшего для компании бизнеса.

Во втором квартале Corning получила 4,74 миллиарда долларов выручки, превысив консенсус-прогноз аналитиков в 4,61 миллиарда долларов. Однако именно будущие перспективы, а не достигнутые результаты, стали главным фактором негативной реакции рынка.

Бум искусственного интеллекта поддерживает бизнес, но риски остаются

Наибольшее внимание инвесторы уделили подразделению Optical Communications, производящему оптоволоконные решения для центров обработки данных. Его продажи выросли на 32%, до 2,07 миллиарда долларов, однако это ниже темпов предыдущего квартала (36%) и значительно меньше, чем годовой рост на 81%, зафиксированный в прошлом году.

В Corning отмечают, что спрос на продукцию для инфраструктуры генеративного искусственного интеллекта продолжает расти. Компания также расширила сотрудничество с Amazon и Nvidia, укрепляя свои позиции на рынке дата-центров.

В то же время бизнес продолжает испытывать давление из-за более слабого спроса на смартфоны. Это негативно сказывается на продажах защитного стекла Gorilla Glass и других специализированных стеклянных продуктов, поставщиком которых Corning является, в частности, Apple. В то же время солнечное подразделение компании почти удвоило выручку до 438 миллионов долларов, хотя квартал завершился с убытком из-за модернизации производственных мощностей. Компания ожидает, что уже в третьем квартале этот бизнес вернется к прибыльности.

Кстати, мировая распродажа акций производителей полупроводников набирает обороты. Инвесторы все больше сомневаются, что бум искусственного интеллекта сможет и дальше оправдывать рекордные расходы компаний и их высокую рыночную оценку.