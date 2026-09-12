Лучшие платформы для торговли на бирже в Украине в 2026 году

Украинцы могут получить доступ к международным фондовым рынкам через ряд онлайн-брокеров, предлагающих веб-платформы и мобильные приложения для торговли. Среди ключевых вариантов в 2026 году – Interactive Brokers, Freedom24 и другие международные брокерские платформы, но перед выбором важно проверить комиссии, регулирование и доступные инструменты.

Какие платформы доступны украинским инвесторам

Одним из наиболее заметных вариантов для украинцев является Interactive Brokers. Брокер работает с клиентами из Украины – страна входит в список доступных территорий для открытия счетов. Платформа предоставляет доступ к большому количеству международных рынков и финансовых инструментов, в частности к акциям, ETF, облигациям и другим активам.

Interactive Brokers также отличается широким набором торговых и аналитических инструментов. В рейтинге BrokerChooser за 2026 год платформа заняла первое место среди торговых платформ, доступных в Украине, получив общую оценку 4,8 балла из 5. Аналитики отдельно отметили широкий выбор продуктов, низкие комиссии и инструменты для исследования рынка.

Еще один вариант – Freedom24, через который инвесторы могут работать с различными биржевыми инструментами и использовать мобильную и веб-версию платформы. Сервис также предлагает план регулярных инвестиций в ETF и другие ценные бумаги. При этом сама платформа предупреждает, что стоимость инвестиций может изменяться, а прошлая доходность не гарантирует будущего результата.

Для украинского инвестора важен и вопрос пополнения и вывода средств. Например, Freedom24 позволяет пополнять счет банковским переводом или картой; за банковский перевод брокер не взимает собственную комиссию, хотя дополнительные расходы может устанавливать банк. За вывод средств предусмотрена фиксированная комиссия, а деньги можно переводить только на собственный банковский счет.

В рейтинге BrokerChooser среди доступных в Украине платформ также представлены MEXEM, IG и XTB. Они отличаются набором финансовых инструментов, торговыми условиями, функциональностью мобильных и веб-платформ, а также уровнем комиссий. В то же время доступность конкретного продукта может зависеть от страны проживания клиента и типа счета.

Как выбрать платформу для торговли на бирже

Выбирая платформу, не стоит ориентироваться исключительно на популярность или рекламное обещание "нулевой комиссии". Прежде всего нужно выяснить, кто является юридическим брокером, в какой юрисдикции он работает, каким регулятором контролируется и какие механизмы защиты инвестора действуют в случае проблем.

Для украинцев, пользующихся международными платформами, важно также учитывать налоговые обязательства в Украине. Отдельно следует обращать внимание на валютные правила, способы перевода денег на брокерский счет и возможность беспрепятственного вывода средств.

Второй критерий – комиссии. Они могут взиматься не только за покупку или продажу акций. Инвестору следует проверить тарифы на вывод средств, конвертацию валют, хранение активов, минимальную комиссию за операцию и другие возможные платежи.

Третий фактор – набор доступных активов. Если инвестор планирует сформировать долгосрочный портфель, ему может хватить акций и ETF. Трейдеру, работающему с более широким набором инструментов, могут понадобиться облигации, опционы, фьючерсы или другие активы.

Стоит также проверить, насколько удобны мобильное приложение и веб-версия. По оценке BrokerChooser, именно Interactive Brokers, MEXEM, IG и XTB входят в число платформ с высокими оценками функциональности для украинских пользователей.

Отдельно следует обратить внимание на регулирование. На украинском финансовом рынке деятельность участников регулируется соответствующими государственными органами, а НБУ ведет реестры и осуществляет надзор за рядом небанковских финансовых учреждений. Поэтому перед переводом денег стоит проверить юридическое лицо и его статус в соответствующих реестрах.

Таким образом, универсальной "лучшей" платформы для всех инвесторов не существует. Interactive Brokers может быть интересным вариантом для тех, кому нужен широкий доступ к международным рынкам и профессиональные инструменты, тогда как другие платформы могут быть более удобными для инвесторов, которые ставят на первое место простоту использования или конкретные инвестиционные продукты.

Перед открытием счета стоит сравнить как минимум четыре параметра: регулирование, комиссии, доступные активы и условия пополнения/вывода средств. А уже после этого выбирать платформу в соответствии со своей стратегией – долгосрочного инвестирования, формирования портфеля ETF или активной торговли.

Ранее мы писали, что украинский рынок криптовалют окончательно трансформируется из хаотичной среды в финансовое пространство с четкими правилами игры. На фоне затягивания принятия профильного закона и введения новых лимитов Нацбанком инвесторам приходится адаптировать свои стратегии к текущим реалиям.