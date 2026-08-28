Сделка по покупке PayPal за 53 миллиарда долларов отменена: почему инвесторы отказались от сделки

Акции платежной системы PayPal потеряли 13 % своей стоимости на предыдущих торгах из-за отказа потенциальных покупателей от сделки. Консорциум инвесторов во главе с Stripe отозвал предложение о выкупе компании за 53 миллиарда долларов.

Почему сорвалась сделка на десятки миллиардов

Инвестиционная компания Advent International и платежный сервис Stripe отозвали свое предложение о поглощении американского финтех-гиганта PayPal, сообщает Reuters. Консорциум инвесторов предлагал выкупить ценные бумаги по цене 60,50 доллара за штуку, что оценивало весь бизнес в 53 миллиарда долларов.

После первых сообщений о возможном поглощении стоимость акций выросла почти на 30%, однако Рада директоров счела такую сумму заниженной.

Для сравнения: на пике пандемического бума электронной коммерции в 2021 году рыночная капитализация PayPal достигала 360 миллиардов долларов. С тех пор сервис постоянно теряет позиции, ведь покупатели вернулись в традиционные магазины, а конкуренты в лице Apple и Google активно интегрируют собственные платежные решения в смартфоны.

План восстановления и реакция рынка

Чтобы переломить ситуацию, новый генеральный директор Энрике Лорес начал масштабную реструктуризацию бизнеса, сократив расходы и повысив прогноз прибыли на 2026 год. Во время последнего отчета перед инвесторами глава компании воздержался от комментариев относительно потенциальной продажи, но заверил в готовности рассматривать любые выгодные предложения.

"Учитывая этот контекст, у PayPal есть веские аргументы в пользу того, что 53 миллиарда долларов не отражают полную ценность ее платформы, бренда и базы пользователей", – говорит руководитель направления рынков капитала в Mergermarket Трой Хупер.

Эксперт добавил, что руководству не обязательно ждать завершения финансового восстановления, чтобы требовать более высокой цены, однако компании все равно придется доказать способность к стабильному росту.

Кстати, американский ритейлер одежды Gap зафиксировал скачок своих акций на 15% после объявления финансовых результатов и кадровых изменений. Компания превзошла прогнозы аналитиков по прибыли и повысила годовой прогноз благодаря сильным продажам бренда Gap.