Руководители компаний ИИ призвали замедлить разработки: акции техногигантов в Азии пошли вниз

Акции технологических и полупроводниковых компаний в Азии значительно упали после заявлений руководителей ведущих разработчиков искусственного интеллекта о необходимости замедлить темпы исследований. Инвесторы отреагировали на предупреждения о рисках для человечества и отмену выхода OpenAI на биржу в этом году.

Волна падения обрушилась на азиатские биржи

Как сообщает издание Reuters, рынок отреагировал на совместный сигнал от руководителей ключевых игроков сферы искусственного интеллекта. Основатель Anthropic Дарио Амодеи призвал ограничить темпы наращивания возможностей моделей из-за угрозы их злоупотребления, а Илон Маск из xAI и Сэм Альтман из OpenAI поддержали эту инициативу.

Кроме того, глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания отложила первичное размещение акций на бирже (IPO) из соображений безопасности. IPO – это первый выход компании на публичный рынок капитала, который позволяет любому инвестору приобретать ее ценные бумаги. Отсрочка этого события ударила по ожиданиям финансовых институтов, которые рассчитывали на быструю прибыль от капитализации разработчика ChatGPT.

Больше всего подешевели акции японского холдинга SoftBank, являющегося большим инвестором OpenAI – их стоимость снизилась на 13,2%. Производитель микросхем памяти Kioxia потерял 9,8%, а акции поставщика оборудования Tokyo Electron упали на 3,7%.

Этот тренд коснулся и мировых производителей полупроводников. На Тайване акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Company снизились на 1,2%, а в Южной Корее акции SK Hynix и Samsung Electronics потеряли 5,3% и 3,7% соответственно.

Старший экономист Sony Financial Group Такаюки Миядзима отметил, что давление на акции сектора полупроводников в Токио стало логичной реакцией на заявления о сдерживании технологического прогресса. На настроение рынков дополнительно давит неопределенность в отношении ситуации на Ближнем Востоке.

Опасения по поводу безопасности и реакция властных кругов

Рост беспокойства связан с недавним отчетом Anthropic об использовании модели Claude для кибератак, слежки и разработки оружия. Кроме того, со скандалом уволился исследователь компании Джейкоб Коксон, заявив о реальной угрозе, которую технология представляет для существования человечества.

Власти США и Китая планируют провести двусторонние переговоры по вопросам безопасности искусственного интеллекта уже в этом месяце. В то же время президент США Дональд Трамп критически оценил призывы замедлить разработки и заверил, что страна сохранит мировое лидерство в этой области.

Для рядовых инвесторов и пользователей эта ситуация означает возможную переоценку стоимости технологических фондов и временную паузу в быстром выпуске новых AI-продуктов. Колебания на рынке чипов также могут повлиять на цены на электронику и доходность международных инвестиционных портфелей.

Ранее мы писали, что еще в начале 2023 года акции NVIDIA стоили менее 15 долларов с учетом предстоящего сплита, а в сентябре 2026 года их цена приблизилась к 228 долларам. За это время компания превратилась в мирового лидера по капитализации, которая достигла примерно 5,5 триллиона долларов, в значительной степени благодаря буму искусственного интеллекта.