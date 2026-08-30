Инвестиции от 1 000 гривен: как самостоятельно приобрести ОВГЗ через брокера

ГОО остаются одним из доступных для украинцев способов инвестировать средства и одновременно поддерживать государственный бюджет. Приобрести государственные облигации можно, в частности, через лицензированного брокера, но перед этим необходимо пройти несколько простых этапов.

Что нужно сделать перед покупкой ОВГЗ

Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – это государственные ценные бумаги, эмитентом которых является Министерство финансов Украины, говорится на портале Минфина. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов или 1 000 евро в зависимости от валюты выпуска.

Для приобретения ОВГЗ через брокера прежде всего нужно выбрать компанию, которая имеет соответствующую лицензию и работает с физическими лицами. Министерство финансов публикует перечень банков-первичных дилеров и лицензированных брокеров, через которых граждане могут инвестировать в военные облигации.

Далее инвестору необходимо заключить с брокером договор на брокерское обслуживание. Согласно правилам НКЦБФР, предметом такого договора является предоставление брокером услуг по покупке, продаже и другим операциям с ценными бумагами для клиента.

На практике регистрация у брокера может происходить дистанционно. Клиент проходит идентификацию и верификацию, после чего открывает необходимые счета для проведения операций с ценными бумагами и перечисляет средства для инвестирования.

После этого следует определиться, какие именно ОВГЗ покупать. Облигации различаются по валюте, сроку до погашения и доходности. Актуальные выпуски и их характеристики можно проверить в справочнике ОВГЗ Национального банка Украины.

Как происходит покупка ОВГЗ через брокера

Когда счет открыт и средства зачислены, инвестор подает брокеру поручение на приобретение выбранного количества облигаций. Далее брокер проводит операцию на условиях, предусмотренных договором и заявкой клиента.

Важно учитывать, что 1 000 гривен – это номинальная стоимость одной ОВГЗ, но фактическая цена приобретения может отличаться в зависимости от конкретного выпуска и условий сделки. Также перед покупкой стоит проверить комиссию брокера, депозитарные платежи и другие возможные расходы.

После завершения сделки приобретенные облигации учитываются на счете ценных бумаг инвестора. Далее владелец может держать их до погашения или, в зависимости от условий и наличия спроса, продать на вторичном рынке.

Если ОВГЗ держать до погашения, государство осуществляет выплаты в соответствии с условиями конкретного выпуска. Доходность зависит от вида облигации, цены покупки, срока инвестирования и других характеристик ценной бумаги.

Для новичка алгоритм можно свести к нескольким шагам:

Выбрать лицензированного брокера или банк, работающий с ОВГЗ.

Пройти регистрацию, идентификацию и верификацию.

Заключить договор на брокерское обслуживание и открыть необходимые счета.

Пополнить счет на сумму инвестиции.

Выбрать выпуск ОВГЗ по валюте, сроку и доходности.

Подать заявку на покупку необходимого количества облигаций.

Получить выплаты по условиям выпуска после погашения ценных бумаг или продать их раньше, если это предусмотрено возможностями рынка.

При этом брокер не гарантирует доходность инвестиции и не заменяет финансового консультанта. Перед покупкой стоит внимательно ознакомиться с условиями конкретного выпуска, тарифами посредника и сроком, на который придется разместить средства.

Популярность ОВГЗ среди украинцев в последние годы существенно выросла. По данным НКЦБФР, по состоянию на конец октября 2025 года физические лица владели государственными облигациями на сумму более 107 миллиардов гривен.

Таким образом, приобретение ОВГЗ через брокера фактически сводится к выбору посредника, открытию необходимых счетов, переводу средств и подаче заявки на покупку. Для инвестора главное – проверить лицензию брокера, все комиссии и характеристики выбранных облигаций перед совершением сделки.

Новичку не обязательно сразу покупать акции или рисковать сбережениями ради высокой прибыли. В 2026 году в Украине есть несколько понятных инструментов, с которых можно начать формировать собственный инвестиционный портфель.