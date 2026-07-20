Акции технологических гигантов на пороге нового испытания: что ожидают инвесторы

Американский фондовый рынок начал неделю с сдержанного оптимизма после резкой распродажи акций производителей микросхем. Инвесторы ожидают публикации квартальной отчетности крупнейших технологических компаний, которая может определить дальнейшее направление движения рынка.

Почему инвесторы внимательно следят за отчетностью технологических гигантов

Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в начале новой торговой недели демонстрировали рост после резкого падения акций производителей микрочипов на прошлой неделе, сообщает Reuters. В центре внимания инвесторов оказался старт активной фазы сезона корпоративной отчетности.

В ближайшие дни финансовые результаты за второй квартал должны обнародовать Alphabet, Tesla, Intel и IBM. Именно эти компании могут показать, продолжает ли бум инвестиций в искусственный интеллект поддерживать высокие темпы роста технологического сектора.

В то же время на прошлой неделе Philadelphia SE Semiconductor Index (SOX) перешел в фазу "медвежьего" рынка, потеряв более 20% от своего рекордного максимума, зафиксированного в конце июня. Это усилило сомнения инвесторов относительно того, не были ли акции компаний, связанных с искусственным интеллектом, переоценены.

Какие риски сейчас влияют на фондовый рынок

Помимо сезона отчетности, участники рынка внимательно следят за развитием событий на Ближнем Востоке. После очередного обострения конфликта между США и Ираном цена нефти Brent поднялась выше 90 долларов за баррель впервые с начала июня.

Подорожание энергоносителей вернуло на рынок опасения относительно нового витка инфляции. По оценкам инвесторов, вероятность повышения базовой ставки Федеральной резервной системой США на июльском заседании составляет около 12%, тогда как шансы на еще одно повышение в сентябре оцениваются примерно в 53%.

Несмотря на общую осторожность, отдельные компании демонстрировали положительную динамику еще до открытия торгов. В частности, акции производителей памяти Western Digital, Seagate Technology, Micron Technology и SanDisk росли на 3,2–4,2%, а бумаги Domino's Pizza прибавили 6,5% после того, как квартальная выручка компании превысила ожидания аналитиков. В то же время эксперты предупреждают, что если корпоративные результаты не подтвердят высокие темпы инвестиций в развитие искусственного интеллекта, распродажа на технологическом рынке может затянуться на несколько месяцев.