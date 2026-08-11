Nvidia привлекает сотни миллиардов в сферу ИИ: к проекту присоединились финансовые гиганты
Искусственный интеллект может получить новый мощный финансовый импульс после заключения Nvidia масштабной сделки с крупнейшими инвестиционными компаниями. Компания планирует с помощью шести финансовых гигантов привлечь более 500 миллиардов долларов частного капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
Nvidia планирует привлечь более 500 миллиардов долларов
Nvidia объявила о партнерстве с шестью большими финансовыми учреждениями для запуска платформ финансирования вычислительных мощностей, сообщает Reuters. Их цель – привлечь более 500 миллиардов долларов стороннего капитала для развития инфраструктуры искусственного интеллекта.
К инициативе присоединились Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs и KKR. Nvidia подписала с этими компаниями меморандумы о взаимопонимании по созданию соответствующих финансовых платформ.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания может гарантировать до 125 миллиардов долларов, или 25% от потенциальных сделок. В то же время Nvidia пока не раскрыла финансовые условия соглашений, вклад каждой из компаний и конкретные сроки развертывания запланированного финансирования.
Новая инициатива призвана упростить доступ к инфраструктуре на базе Nvidia для разработчиков передовых моделей искусственного интеллекта, корпораций, правительств и облачных провайдеров. Для больших инвесторов это одновременно создает возможность получить долгосрочные инвестиции, привязанные к использованию вычислительных мощностей.
Спрос на ИИ-инфраструктуру продолжает расти
Масштаб планов Nvidia отражает стремительный рост спроса на вычислительные мощности для искусственного интеллекта. Правительства, компании и стартапы по всему миру активно строят дата-центры, необходимые для работы современных систем искусственного интеллекта.
В то же время крупнейшие технологические компании дают понять, что их расходы на искусственный интеллект в ближайшее время не сократятся. По оценкам Reuters, совокупные расходы Big Tech на ИИ в этом году должны превысить 730 миллиардов долларов.
В Nvidia ожидают, что новые финансовые механизмы помогут клиентам получать доступ к дефицитным вычислительным ресурсам в больших масштабах. Компания называет это созданием "AI-фабрик", которые должны обеспечивать работу различных отраслей и стран в эпоху искусственного интеллекта.
В то же время пока рано говорить о фактическом привлечении всех запланированных 500 миллиардов долларов. Nvidia не сообщила, когда именно будет развернуто финансирование и какие суммы готова инвестировать каждая из финансовых организаций.
Кстати, Intel привлекла 20 миллиардов долларов за счет продажи акций, чтобы профинансировать масштабное расширение производства чипов. Компания воспользовалась стремительным ростом своих котировок, которые с начала года почти утроились.