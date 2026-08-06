Украинцам открыли доступ к новым иностранным ETF: что это означает для инвесторов

Украинские инвесторы получили доступ к еще пяти иностранным биржевым инвестиционным фондам (ETF). Новое решение НКЦБФР расширяет перечень доступных инструментов для долгосрочного инвестирования и приближает украинский рынок капитала к европейским стандартам.

Украинские инвесторы получили доступ к новым ETF

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку разрешила обращение в Украине еще пяти иностранных биржевых инвестиционных фондов (ETF). Они зарегистрированы в Германии и Ирландии.

Как сообщили в НКЦБФР, решение создает правовые основания для украинских депозитарных учреждений и лицензированных торговцев ценными бумагами вести учет этих фондов и предлагать их своим клиентам в соответствии с требованиями законодательства.

Заявки на допуск всех пяти ETF подало ЧАО "Альтера Финанс", которое имеет соответствующую лицензию Комиссии на осуществление депозитарной деятельности.

В то же время на данный момент ни один из новых фондов еще не учитывается в системе Центрального депозитария ценных бумаг Украины. При этом они могут храниться на счете Национального депозитария Украины, открытом в международном депозитарно-клиринговом учреждении Clearstream Banking Luxembourg.

Что означает это решение для инвесторов

Все пять фондов относятся к категории UCITS ETF, которая работает по единым правилам Европейского Союза. Такие инвестиционные фонды предусматривают ряд механизмов защиты инвесторов, в частности ограничение концентрации вложений в одного эмитента, возможность продать пай в любой момент и хранение активов в независимом банке-депозитарии.

В НКЦБФР также подчеркнули, что ни один из эмитентов новых ETF не находится под украинскими санкциями. В то же время регулятор предупреждает: инвестирование в биржевые фонды не гарантирует прибыли, ведь доходность зависит от ситуации на финансовых рынках, а также от комиссий брокера и самого фонда.

В Комиссии считают, что расширение списка допущенных иностранных ценных бумаг поможет украинским инвесторам диверсифицировать свои вложения и станет еще одним шагом к интеграции украинского рынка капитала с европейской финансовой инфраструктурой.