Фондовый рынок США достигает новых вершин: искусственный интеллект поднял Nasdaq до нового рекорда

Американский индекс Nasdaq обновил исторический максимум благодаря стремительному росту акций производителей микросхем и технологических компаний. В то же время опасения по поводу конкуренции со стороны нового ИИ-ассистента от Meta привели к падению акций ритейлеров, финансовых учреждений и сервисов такси.

Как ИИ повлиял на рост индекса Nasdaq

Американский индекс Nasdaq обновил исторический максимум благодаря стремительному росту акций производителей чипов и технологических компаний. Как сообщает Reuters, опасения по поводу конкуренции с новым ИИ-ассистентом от Meta привели к падению акций ритейлеров, финансовых учреждений и сервисов такси.

Технологический индекс Nasdaq поднялся на 0,45% до отметки 27 244,28 пункта, зафиксировав рекордный уровень закрытия второй день подряд. В то же время индекс S&P 500 остановился на отметке 7 764,64 пункта, а промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,36%.

Главным драйвером роста стали производители полупроводников: акции Micron Technology подорожали на 5%, а Sandisk – почти на 7%. Инвесторы положительно оценили успех нового искусственного интеллекта Muse от Meta Platforms, который способен самостоятельно отправлять электронные письма и осуществлять финансовые транзакции от имени пользователя.

Искусственный интеллект Muse обрушил акции традиционного бизнеса

Несмотря на общий оптимизм в отношении чипов, появление технологии Muse вызвало беспокойство среди инвесторов из-за возможной конкуренции с традиционными онлайн-сервисами. Из-за этого Amazon уже заблокировал возможность покупки товаров через этого ИИ-ассистента на своей платформе.

Сейчас многие технологические акции падают из-за опасений, связанных с Muse. Люди боятся, что этот ИИ-ассистент будет управлять страховыми услугами, проводить бронирование путешествий и искать товары вместо привычных приложений,

– Джед Эллербрук, портфельный менеджер Argent Capital Management.

На фоне этих опасений акции сервисов такси Uber и Lyft потеряли более 1%, бумаги Airbnb упали на 3%, а брокерская компания Charles Schwab потеряла 6,1%. Финансовый сектор S&P 500 просел на 1,68%, в частности акции банковских гигантов JPMorgan Chase и Wells Fargo подешевели более чем на 3%.

Колебания цен на нефть и ожидания решений ФРС

Дополнительное давление на рынок оказывают цены на нефть, которые колеблются в районе отметки 100 долларов за баррель, а также геополитическая напряженность на Ближнем Востоке. На этом фоне доходность 10-летних государственных облигаций США поднялась до 4,94%.

Интересно! Также инвесторы внимательно следят за сигналами Федеральной резервной системы относительно учетной ставки – ключевой процентной ставки, по которой центральный банк ссужает деньги коммерческим банкам. Более высокая ставка делает кредиты дороже для бизнеса и граждан, но помогает сдержать инфляцию.

Президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз поддержала недавнее повышение ставки из-за инфляционных рисков. В настоящее время трейдеры оценивают в 53% вероятность того, что американский регулятор вновь поднимет учетную ставку как минимум на 0,25 процентного пункта в октябре.

Ранее мы сообщали, что американские и китайские инвесторы продолжают массово финансировать технологические секторы друг друга, несмотря на обострение геополитического соперничества и ограничения на технологии искусственного интеллекта. Общий объем американских акций, находящихся в собственности жителей Китая и Гонконга, за последний год вырос на 23% и превысил 750 миллиардов долларов.