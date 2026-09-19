Какие налоги должен платить инвестор в Украине в 2026 году

Инвестиции могут приносить прибыль, однако часть заработанных средств инвестору придется отдать государству в виде налогов. Размер платежей зависит от вида актива и от того, где именно получен инвестиционный доход.

Какая сумма налогов уплачивается с инвестиционной прибыли

В Украине инвестиционной прибылью считается положительная разница между доходом от продажи инвестиционного актива и расходами на его приобретение, сообщают в Государственной налоговой службе. К таким операциям относятся, в частности, продажа или обмен инвестиционных активов, а также их выкуп или погашение эмитентом.

Если физическое лицо получило инвестиционную прибыль, она облагается 18% налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) и 5% военным сбором. Так, общая налоговая нагрузка на такую прибыль составляет 23%.

Важно, что налог начисляется не просто на всю сумму, которую инвестор получил от продажи актива. При определении финансового результата учитывается стоимость приобретения актива и документально подтвержденные расходы. Например, если акции были приобретены за 100 тысяч гривен, а проданы за 130 тысяч гривен, объектом налогообложения является положительный финансовый результат, а не все 130 тысяч гривен.

Если инвестор пользуется услугами профессионального торговца ценными бумагами, в частности банка, такой торговец выступает в качестве налогового агента и при выплате инвестиционной прибыли удерживает НДФЛ и военный сбор. В то же время это не освобождает физическое лицо от обязанности задекларировать результаты операций с инвестиционными активами за соответствующий год.

Отдельно следует учитывать инвестиции за рубежом. Доходы от операций с иностранными инвестиционными активами также должны включаться в украинскую налоговую декларацию, если их получает налоговый резидент Украины. Для таких доходов ГПСУ также указывает ставку 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Если часть налога уже была уплачена за рубежом, в некоторых случаях ее можно зачесть в Украине в соответствии с правилами международного договора об избежании двойного налогообложения. При этом порядок зависит от конкретной страны и наличия подтверждающих документов.

ОВГП – исключение из общего правила

Одним из наиболее важных исключений для украинского инвестора являются государственные облигации. Доходы физических лиц от инвестирования в ОВГЗ не включаются в налогооблагаемый доход, а значит, инвестор не уплачивает с такого дохода НДФЛ. Также доход от ОВДП не облагается военным сбором.

Это касается как купонного дохода, так и инвестиционной прибыли от операций с государственными облигациями. Поэтому при сравнении различных инструментов инвестору стоит обращать внимание не только на номинальную доходность, но и на сумму, которая останется после уплаты налогов.

Например, если инвестиционный инструмент приносит прибыль, облагаемую по совокупной ставке 23%, заявленная доходность и фактическая сумма, которую получит инвестор, будут различаться. Для ОВГЗ такого уменьшения дохода на НДФЛ и военный сбор нет.

В то же время инвестору необходимо различать доход от самого актива и прибыль от его продажи. Налоговые правила могут различаться в зависимости от конкретного вида ценной бумаги, способа получения дохода и статуса плательщика.

Еще один важный момент – декларирование. Если физическое лицо в течение года осуществляло операции с инвестиционными активами, оно должно учитывать их при определении общего финансового результата. ГПСУ подчеркивает, что это касается операций как в Украине, так и за ее пределами.

Таким образом, перед инвестированием важно учитывать не только потенциальную прибыль, но и налоговые последствия. Для большинства налогооблагаемых инвестиционных доходов в 2026 году ключевой является совокупная ставка 23%, тогда как ОВГЗ имеют налоговое преимущество благодаря освобождению дохода от НДФЛ и военного сбора.

Ранее мы писали, что в 2026 году у украинцев есть несколько вариантов для сохранения и приумножения сбережений, однако одним из самых доступных остается инвестирование в государственные облигации. Военные ОВГЗ позволяют одновременно получать доход и направлять средства на финансирование потребностей государственного бюджета.