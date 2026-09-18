Крупнейшие инвестиционные компании Украины: кто работает на рынке

Украинский инвестиционный рынок объединяет брокеров, компании по управлению активами, инвестиционные банки и фонды прямых инвестиций. Среди наиболее заметных игроков – ICU, Dragon Capital, Concorde Capital, Horizon Capital и ряд больших УК, управляющих портфелями на миллиарды.

Какие инвестиционные компании работают в Украине

Рынок инвестиционных услуг в Украине достаточно разнообразен: компании могут помогать клиентам покупать государственные и корпоративные облигации, управлять активами инвестиционных фондов, осуществлять брокерские операции или вкладывать средства непосредственно в бизнес. По данным Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса, по состоянию на 17 сентября 2026 года в число ее членов входят 267 компаний, в том числе 263 компании по управлению активами.

Общий объем активов под управлением КУА составляет около 766,7 миллиарда гривен. При этом подавляющую часть – более 747,7 миллиарда гривен – составляют активы венчурных институтов совместного инвестирования.

Среди компаний, работающих с частными инвесторами и государственными ценными бумагами, заметное место занимает ICU. Компания называет себя крупнейшим брокером на украинском рынке государственных облигаций, а по состоянию на конец 2025 года общий инвестиционный портфель ее клиентов составлял 25,6 миллиарда гривен. Портфель ОВГЗ физических лиц через ICU достигал 11,44 миллиарда гривен, или 10,22% от общего портфеля государственных облигаций, принадлежащих физическим лицам.

Еще один большой игрок – Dragon Capital. Компания работает не только как инвестиционный и финансовый посредник, но и напрямую инвестирует в частные компании и недвижимость. По данным Dragon Capital, с 2001 года ее направление private markets вложило более 1,2 миллиарда евро через фонды прямых инвестиций, собственные инвестиции, совместные инвестиционные структуры и фонды недвижимости. В 2015–2025 годах компания инвестировала более 700 миллионов евро в различные проекты в Украине.

К большим игрокам украинского инвестиционного рынка относится и Concorde Capital. Компания работает с 2004 года и предоставляет инвестиционные и брокерские услуги, занимается привлечением финансирования, реструктуризацией долгов, сделками M&A и другими сделками на рынке капитала. По информации самой компании, за время работы она помогла украинскому бизнесу привлечь более 4 миллиардов долларов.

Большие фонды и компании по управлению активами

Отдельный сегмент составляют компании, которые непосредственно управляют средствами инвестиционных фондов. Здесь масштабы рынка значительно больше, если учитывать все активы КУА, но структура этих средств существенно отличается от портфелей обычных частных инвесторов.

Согласно рейтингу УАИБ за первый квартал 2026 года, среди КУА по активам и стоимости активов венчурных ИСИ наибольший показатель имела КУА "Инвестиционные партнеры" – более 52,3 миллиарда гривен активов в управлении. Далее в этом рейтинге следовали "Кристал Эссет Менеджмент" с более чем 32,5 миллиарда гривен и "Палладиум Капитал" с более чем 26,1 миллиарда гривен.

Если же смотреть на невенчурные инвестиционные фонды, картина иная. По данным УАИБ за второй квартал 2026 года, наибольший объем активов в этом сегменте имела КУА "ИНЖУР" – более 7,1 миллиарда гривен, что соответствовало 50,76% активов этого сегмента. Далее следовали "Брокбизнесинвест" с почти 1,93 миллиарда гривен и "ФИНГРИН" с около 780,4 миллиона гривен.

В то же время среди компаний, ориентированных на прямые инвестиции в бизнес, стоит выделить Horizon Capital. Компания фокусируется преимущественно на быстрорастущих технологических и экспортно-ориентированных предприятиях Украины и Молдовы. В 2023 году Horizon Capital сообщала, что ее четвертый фонд HCGF IV достиг 297,5 миллиона долларов обязательств, а общие активы компании под управлением на тот момент составляли около 1,5 миллиарда долларов.

Отдельно следует учитывать, что размер активов не означает одинаковый формат работы для всех инвесторов. УК может управлять большими венчурными фондами, тогда как брокерская компания может специализироваться на операциях с ОВГЗ и другими ценными бумагами для физических лиц.

Поэтому перед выбором инвестиционной компании важно смотреть не только на ее масштаб. Значение имеют лицензии и регуляторный статус, перечень доступных инструментов, комиссии, минимальная сумма инвестиции, условия вывода средств и то, с какими именно активами работает компания.

Украинский рынок капитала регулирует НКЦБФР, а информация об участниках рынка и эмитентах доступна в общедоступной базе Комиссии.

В условиях войны украинские инвесторы прежде всего ищут способы сохранить капитал и одновременно получить доход. Среди наиболее консервативных вариантов сейчас выделяются государственные облигации и банковские депозиты, однако каждый из этих инструментов имеет свои особенности.