Краткосрочные инвестиции: что это такое и каковы их преимущества

Краткосрочные инвестиции позволяют разместить деньги на относительно небольшой срок, не лишаясь надолго доступа к капиталу. Рассказываем, какие инструменты относятся к таким вложениям, почему они имеют преимущества и какие риски следует учитывать.

Что такое краткосрочные инвестиции

Краткосрочными называют вложения, рассчитанные на относительно небольшой период – от нескольких месяцев до нескольких лет в зависимости от подхода конкретного финансового учреждения или инвестора, пишет Investor.gov. Например, FINRA относит к краткосрочным финансовым целям те, для которых деньги могут понадобиться менее чем через три года. В таком случае основное внимание рекомендуется уделять сохранению капитала и ликвидности.

Главное отличие такого подхода от долгосрочного инвестирования заключается именно в временном горизонте. Если деньги понадобятся в ближайшее время, инвестору может быть невыгодно вкладывать их в активы с высокой волатильностью, ведь к моменту продажи их стоимость может существенно упасть.

Обратите внимание! Investor.gov также подчеркивает, что для краткосрочных целей следует рассматривать инструменты с более низкой потенциальной волатильностью. В качестве примеров приводятся фонды денежного рынка, депозитные сертификаты и облигации инвестиционного класса, а для средств, которые могут понадобиться в ближайшее время, важной характеристикой является доступность денег.

К краткосрочным инструментам, в зависимости от страны и рыночных условий, могут относиться банковские депозиты, краткосрочные государственные облигации, казначейские векселя, фонды денежного рынка и другие долговые инструменты с небольшим сроком погашения. Например, в США к таким инструментам относятся казначейские векселя (Treasury bills), которые являются краткосрочными государственными ценными бумагами.

В то же время короткий срок не означает, что инвестиция автоматически является безрисковой. Любое вложение может сопряжено с риском потери части капитала, а для короткого горизонта особенно важными становятся ликвидность, комиссии и возможность получить деньги именно тогда, когда они понадобятся.

Преимущества краткосрочных инвестиций

Одним из главных преимуществ является ликвидность. Этот термин означает, насколько быстро и легко актив можно продать или конвертировать в деньги без значительных потерь. Для краткосрочного инвестора это принципиально важно, ведь средства могут понадобиться раньше, чем ожидалось.

Еще одно преимущество – возможность уменьшить влияние рыночных колебаний на капитал. Если инвестор знает, что через несколько месяцев или год ему понадобятся деньги, слишком рискованный актив может создать проблему: рынок может оказаться в фазе спада именно в тот момент, когда средства нужно вывести. FINRA отмечает, что при сокращении инвестиционного горизонта обычно стоит уделять больше внимания безопасности и ликвидности.

Важно! Краткосрочные инвестиции также могут быть удобным способом временно разместить свободные средства. Например, если человек копит деньги на автомобиль, первоначальный взнос за жилье, обучение или другую большую покупку, он может искать инструмент, который потенциально принесет доход, но не заблокирует средства на долгие годы. Investor.gov именно такие цели приводит в качестве примеров ситуаций, когда могут быть уместны краткосрочные инвестиционные решения.

В то же время существует и существенное ограничение – доходность таких инструментов обычно сопряжена с риском и сроком. Чем меньше времени у инвестора для восстановления после падения рынка, тем осторожнее следует подходить к активам с высокой волатильностью. Кроме того, комиссии могут заметно влиять на результат коротких операций, поскольку потенциальный доход накапливается в течение небольшого периода. FINRA рекомендует заранее учитывать все расходы, связанные с покупкой, продажей и обслуживанием инвестиций.

Поэтому перед краткосрочным вложением важно определить конкретный срок, на который можно обойтись без денег, допустимый уровень риска и условия досрочного выхода. Именно инвестиционный горизонт и необходимость доступа к средствам должны в значительной степени определять выбор инструмента, а не только обещанная доходность.

Ранее мы писали, что инвестиции в недвижимость в Украине остаются одним из способов сохранить капитал и получать регулярный доход от аренды. В то же время в 2026 году потенциальному инвестору важно учитывать не только цену квартиры, но и риски безопасности, расходы, налоги, ликвидность и спрос в конкретной локации.