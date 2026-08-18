ОВГЗ в наследство: могут ли родственники получить государственные облигации умершего

Государственные облигации, как и другое имущество и имущественные права, могут перейти к наследникам после смерти их владельца. Рассказываем, как оформить наследство на ОВГЗ и что нужно сделать, чтобы права на ценные бумаги перешли к наследнику.

Входят ли ОВГЗ в состав наследства

ОВГЗ можно унаследовать, это предусмотрено Гражданским кодексом Украины. Облигации внутреннего государственного займа являются государственными ценными бумагами, подтверждающими обязательство Украины выплатить владельцу их номинальную стоимость и доход в соответствии с условиями конкретного выпуска.

Согласно Гражданскому кодексу Украины в состав наследства входят все права и обязанности, которые принадлежали умершему на момент открытия наследства и не прекратились вследствие его смерти. Следовательно, права на ОВГЗ также могут быть унаследованы – по закону или по завещанию.

Важно, что ОВГЗ существуют в бездокументарной форме, поэтому наследнику не нужно искать бумажный сертификат облигации. Права на такие ценные бумаги учитываются на счете в ценных бумагах в депозитарной системе.

Именно поэтому при оформлении наследства нотариус может направить запрос для получения информации о счете в ценных бумагах умершего. Законодательство прямо предусматривает возможность получения такой информации нотариусом для оформления наследства.

По завершении процедуры наследник получает свидетельство о праве на наследство. По общему правилу оно выдается по истечении шести месяцев с момента открытия наследства.

Как наследнику получить ОВГЗ

После оформления права на наследство необходимо провести депозитарную операцию, чтобы права на ОВГЗ были зачислены на счет наследника по ценным бумагам.

Положение о осуществлении депозитарной деятельности предусматривает проведение безусловной операции с ценными бумагами в случае наследования. Среди документов, являющихся основанием для такой операции, прямо указано свидетельство о праве на наследство, а при наличии – также договор о разделе наследственного имущества.

Общий алгоритм выглядит так:

Обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело.

Установить наличие ОВГЗ на счете умершего в ценных бумагах. Для этого нотариус может направить соответствующий запрос в депозитарное учреждение.

Получить свидетельство о праве на наследство после завершения установленной процедуры.

Обратиться в депозитарное учреждение для проведения операции по переходу прав на ОВГЗ.

Зачислить облигации на счет наследника в ценных бумагах.

Если наследников несколько, распределение ОВГЗ может осуществляться в соответствии с их наследственными долями или договором о разделе наследственного имущества. Депозитарные правила отдельно предусматривают проведение операций в отношении количества ценных бумаг, указанного в таком договоре.

При этом после перехода прав на ОВГЗ наследник становится их владельцем и в дальнейшем получает предусмотренные условиями выпуска выплаты. Конкретные сроки погашения и условия выплаты дохода зависят от того, какие именно облигации находились в собственности умершего. Минфин публикует актуальную информацию о выпусках ОВГЗ, находящихся в обращении, в частности об их сроках и условиях.

Таким образом, ОВГЗ не исчезают после смерти владельца и не теряются автоматически. Они могут перейти к наследникам, однако для этого необходимо пройти стандартную процедуру наследования и после получения свидетельства оформить переход прав через депозитарную систему.