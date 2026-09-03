Баффет и Coca-Cola: как обвал 1987 года привел к одной из самых известных инвестиций

После биржевого краха 1987 года Уоррен Баффет увидел в Coca-Cola возможность, которую большинство инвесторов тогда недооценивали. Berkshire Hathaway начала покупать акции компании в 1988 году, и эта ставка впоследствии стала одной из самых известных в карьере легендарного инвестора.

Почему Баффет обратил внимание на Coca-Cola после краха

19 октября 1987 года американский фондовый рынок пережил так называемый "Черный понедельник", пишет The Wall Street Journal. Индекс Dow Jones за один день обвалился на 22,6% – это стало самым большим однодневным падением в истории американского рынка.

Для многих инвесторов такой обвал означал необходимость уходить от риска. Баффет, напротив, рассматривал падение котировок как возможность найти качественный бизнес по более привлекательной цене.

Именно в этот период в поле его зрения оказалась Coca-Cola. Berkshire Hathaway начала формировать позицию в компании в 1988 году, а к концу того года инвестиция составляла около 6% портфеля обыкновенных акций Berkshire. Согласно историческим данным, в 1988 году Berkshire приобрела более 14 миллионов акций Coca-Cola, потратив примерно 592 миллиона долларов. В 1989 году компания продолжила покупку, доведя общий объем инвестиций примерно до 1,024 миллиарда долларов.

Баффета привлекала не просто популярность напитка. Coca-Cola обладала мощным глобальным брендом, значительным международным присутствием и бизнес-моделью, которая позволяла компании зарабатывать за счет масштаба. То есть инвестор оценивал не то, насколько сильно упала акция, а то, какую ценность представляет сам бизнес в долгосрочной перспективе.

Этот подход хорошо соответствовал философии Баффета. В своем письме акционерам Berkshire за 1987 год он подчеркивал, что инвесторов должна интересовать прежде всего экономическая ценность бизнеса, а не краткосрочные колебания его рыночной цены.

Как ставка на Coca-Cola превратилась в легендарную инвестицию

В 1988 году Баффет фактически сделал то, что многие инвесторы считают одним из главных правил успешного инвестирования: купил качественный бизнес в момент, когда рынок был напуган.

Важно, что решение Berkshire не было просто попыткой угадать момент отскока после "Черного понедельника". Компания рассматривала Coca-Cola как долгосрочную инвестицию. В письме Berkshire за 1988 год Баффет сформулировал один из самых известных принципов своей стратегии: если компания выдающаяся, а менеджмент качественный, желаемый срок владения такой инвестицией может быть фактически неограниченным.

История показала, насколько дальновидным было это решение. Berkshire Hathaway продолжала увеличивать долю в Coca-Cola, а в 1994 году довела общий объем инвестиций примерно до 1,3 миллиарда долларов.

При этом Баффет получал выгоду не только от роста стоимости акций. Coca-Cola на протяжении многих лет выплачивала Berkshire дивиденды, которые со временем стали чрезвычайно значительными. В 2024 году Berkshire получила от Coca-Cola около 770 миллионов долларов дивидендного дохода, что демонстрирует силу долгосрочного владения акциями.

Главный урок этой истории для инвестора заключается не в том, что после каждого обвала нужно покупать акции. Баффет покупал Coca-Cola потому, что видел сильный бизнес с долгосрочными конкурентными преимуществами, а падение рынка дало возможность приобрести его по более привлекательной оценке.

Поэтому история Coca-Cola – это пример того, как биржевая паника может создать возможность для инвестора, способного смотреть дальше краткосрочного движения котировок. Именно сочетание качества бизнеса, правильной цены и готовности ждать годами превратило эту покупку в одну из самых известных инвестиций Баффета.

Ранее мы рассказывали, что в 1973 году Уоррен Баффет вложил около 10,6 миллиона долларов в акции The Washington Post Company, когда рынок оценивал бизнес значительно дешевле его внутренней стоимости. Через четыре десятилетия доля Berkshire Hathaway в компании оценивалась уже более чем в 1,1 миллиарда долларов, а сама история стала одним из самых ярких примеров стратегии Баффета.