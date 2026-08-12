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Инвестиции Новости об инвестициях Акции Сингапура могут подскочить на 22%: JPMorgan назвал фаворитов
12 августа, 13:59
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Обновлено - 14:00, 12 августа

Акции Сингапура могут подскочить на 22%: JPMorgan назвал фаворитов

Василий Розтрепа

JPMorgan Chase повысил прогноз по акциям Сингапура, ожидая дальнейшего роста местного фондового рынка. Аналитики банка полагают, что индекс Straits Times Index может вырасти еще на 22 % в течение следующих 12 месяцев.

JPMorgan повысил прогноз по акциям Сингапура

Аналитики JPMorgan Chase повысили оценку перспектив фондового рынка Сингапура, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне устойчивого экономического роста страны и сокращения разрыва в оценке местных компаний по сравнению с развитыми рынками.

По оптимистичному сценарию индекс Straits Times Index (STI) в течение следующих 12 месяцев может подняться до 7 000 пунктов. Это примерно на 22% выше уровня закрытия торгов во вторник.

В JPMorgan считают, что благоприятное сочетание экономических условий и в дальнейшем будет поддерживать рост прибыли компаний. Дополнительными факторами для притока средств на местный фондовый рынок должны стать высокая доходность, стабильный сингапурский доллар и программа развития фондового рынка (Equity Market Development Programme).

Сингапурские акции уже демонстрируют мощную динамику. С начала 2026 года STI вырос более чем на 23%, опередив фондовый индекс Гонконга.

Спрос на активы Сингапура также поддерживали геополитические риски. На фоне нестабильности инвесторы рассматривают финансовый центр как своеобразную "тихую гавань", а волатильность, связанная с стремительным развитием искусственного интеллекта, дополнительно влияет на движение капитала.

В то же время в августе правительство Сингапура в очередной раз улучшило прогноз экономического роста страны на 2026 год. Бум искусственного интеллекта стимулирует торговлю и промышленное производство, компенсируя негативное влияние боевых действий на Ближнем Востоке.

Какие акции JPMorgan считает наиболее перспективными

JPMorgan уже пересмотрел свои ожидания в отношении сингапурского рынка. В январе банк повысил базовый прогноз для STI до 6 000 пунктов, и с тех пор индекс вырос примерно на 16%.

Несмотря на то что оценки местных компаний уже вышли за пределы средних исторических значений, аналитики JPMorgan считают, что этот уровень может сохраниться. По их мнению, STI постепенно переоценивается в сторону показателей других развитых рынков благодаря высокой доходности активов и стабильной валюте.

Среди главных фаворитов банка – DBS Group Holdings, Singapore Exchange, Keppel и UOL Group. Именно эти компании JPMorgan выделяет среди других представителей сингапурского фондового рынка.

В то же время положительный прогноз не означает отсутствия рисков. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке может и в дальнейшем оказывать влияние на глобальные финансовые рынки, а высокие оценки сингапурских акций повышают чувствительность инвесторов к возможному ухудшению экономических перспектив.

Однако JPMorgan ожидает, что сильные фундаментальные показатели Сингапура, стабильность национальной валюты и высокая доходность активов помогут местному рынку продолжить восходящее движение. При благоприятном сценарии это может открыть для инвесторов потенциал роста STI до 7 000 пунктов в течение года.

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