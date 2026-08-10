S&P 500 может подняться до 8 000 пунктов: JP Morgan повысил прогноз

Американский фондовый рынок получил очередной позитивный сигнал от большого инвестиционного банка: J.P. Morgan повысил свой прогноз по индексу S&P 500. Аналитики ожидают, что к концу 2026 года индекс может достичь отметки в 8 000 пунктов на фоне высоких корпоративных прибылей и бума инвестиций в искусственный интеллект.

J.P. Morgan повысил прогноз по индексу S&P 500

J.P. Morgan повысил целевой показатель S&P 500 на конец 2026 года с 7 800 до 8 000 пунктов, сообщает Reuters. Новая оценка предполагает потенциальный рост примерно на 3,1% по сравнению с уровнем закрытия торгов 7 августа, когда индекс составлял 7 757,64 пункта.

Таким образом, J.P. Morgan присоединился к растущему числу брокерских компаний, которые ожидают, что S&P 500 достигнет 8 000 пунктов к концу года. По крайней мере семь брокеров уже вынесли аналогичный прогноз.

Одной из главных причин оптимизма являются высокие прибыли американских компаний. Среди 436 компаний индекса S&P 500, которые обнародовали результаты за второй квартал до 7 августа, 85,1% превзошли ожидания аналитиков. Для сравнения: долгосрочное среднее значение с 1994 года составляет около 68%.

В J.P. Morgan также повысили прогноз по прибыли компаний из индекса. Ожидается, что прибыль на акцию S&P 500 в 2026 году составит 365 долларов против предыдущего прогноза в 350 долларов. На 2027 год оценку повысили с 390 до 420 долларов.

Искусственный интеллект может стать главным драйвером

Важным фактором для американского фондового рынка остаются масштабные инвестиции технологических гигантов в искусственный интеллект. В J.P. Morgan отметили, что уже во втором квартале стали более заметны преимущества этих вложений, в частности в Alphabet, Amazon и Microsoft.

Бурный рост облачных сервисов, увеличение объемов заказов и лучшая прогнозируемость денежных потоков помогают инвесторам меньше беспокоиться об окупаемости огромных затрат на инфраструктуру искусственного интеллекта.

По оценке J.P. Morgan, увеличение инвестиций в искусственный интеллект может поддержать рост облачного бизнеса. Это, в свою очередь, способно способствовать увеличению выручки технологических компаний и поддерживать весь фондовый рынок.

В то же время банк не игнорирует риски. Целевой коэффициент оценки S&P 500 оставили примерно на уровне 20 прогнозных прибылей. Среди факторов, которые могут сдерживать рост, аналитики назвали высокие процентные ставки, геополитические риски и значительный объем новых выпусков акций и долговых инструментов.

Несмотря на это, сам S&P 500 уже прибавил 13,3% с начала 2026 года. Оптимизм в отношении искусственного интеллекта остается одним из главных факторов этого роста, хотя ситуация на нефтяном рынке и геополитическая неопределенность продолжают создавать дополнительные риски для инвесторов.

Кстати, акции AMD резко упали после публикации квартального прогноза, хотя компания превзошла ожидания аналитиков по будущей выручке. Инвесторы рассчитывали на еще более сильные результаты на фоне бума искусственного интеллекта, поэтому реакция рынка оказалась негативной.