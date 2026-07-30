Apple была в шаге от банкротства: как Microsoft неожиданно спасла конкурента в 1997 году

В конце 1990-х Apple переживала один из самых серьезных кризисов в своей истории и рисковала исчезнуть с рынка. Неожиданным спасителем компании стала Microsoft, которая инвестировала сотни миллионов долларов в своего главного конкурента.

Почему Apple оказалась на грани банкротства

В 1997 году Apple переживала чрезвычайно сложный период: компания теряла долю рынка, накапливала убытки, а ее денежные резервы стремительно сокращались, сообщает CNBC. По оценкам аналитиков того времени, без привлечения дополнительного финансирования производитель компьютеров мог не пережить следующий год.

Ситуацию осложняла жесткая конкуренция с Microsoft, которая доминировала на рынке персональных компьютеров благодаря операционной системе Windows. Возвращение Стива Джобса в Apple лишь положило начало процессу масштабной реорганизации, однако компании срочно требовались деньги и поддержка инвесторов.

Именно тогда произошло то, чего почти никто не ожидал. Во время конференции Macworld Boston в августе 1997 года генеральный директор Microsoft Билл Гейтс объявил об инвестиции в Apple в размере 150 миллионов долларов. Средства были вложены в привилегированные акции без права голоса, которые Microsoft обязалась удерживать не менее трех лет.

Почему Microsoft решила помочь конкуренту

Инвестиция была лишь частью более масштабной сделки между двумя компаниями. Microsoft согласилась продолжить разработку пакета Microsoft Office для компьютеров Mac что минимум в течение следующих пяти лет. Также стороны урегулировали многолетние судебные споры по поводу патентов и технологий.

Для Microsoft это соглашение имело стратегическое значение. Во-первых, компания избегала риска обвинений в монополизации рынка, ведь сохранение Apple означало наличие сильного конкурента. Во-вторых, Microsoft получала прибыль от продажи Office пользователям Mac и сохраняла присутствие на платформе Apple.

Для Apple же это соглашение стало переломным моментом. Инвестиция укрепила доверие инвесторов к компании, стабилизировала ее финансовое положение и дала время для реализации новой стратегии Стива Джобса. Уже через несколько лет Apple представила iMac, а впоследствии – iPod, iPhone и другие продукты, которые полностью изменили технологический рынок. Именно поэтому инвестицию Microsoft в 1997 году многие эксперты называют одной из важнейших сделок в истории Кремниевой долины.