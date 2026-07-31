От конфликта с Цукербергом до миллиардов: как братья Уинклвосс заработали на биткоине

Братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс стали одними из первых больших инвесторов в биткойн. Ставка на криптовалюту, сделанная более десяти лет назад, превратила их в криптомиллиардеров и сделала одними из самых известных сторонников цифровых активов.

Как братья Уинклвосс инвестировали в биткойн

После громкого судебного конфликта с Марком Цукербергом из-за создания Facebook братья Кэмерон и Тайлер Уинклвосс в 2008 году заключили мировое соглашение на сумму около 65 миллионов долларов, сообщает The New York Times. Часть этих средств они решили направить в еще малоизвестный тогда биткоин.

В 2013 году братья приобрели примерно 120 тысяч биткоинов по цене около 120 долларов за монету. Общий объем инвестиций оценивался примерно в 11 миллионов долларов. На тот момент многие инвесторы считали криптовалюту слишком рискованным активом, однако Винклвоссы были убеждены, что биткоин может стать цифровым аналогом золота.

Уже в конце 2013 года, когда курс биткоина превысил 1 000 долларов, стоимость их портфеля выросла в несколько раз. Несмотря на резкие падения рынка в последующие годы, братья не продали основную часть своих активов.

Почему их стратегия оказалась успешной

Главной особенностью стратегии Винклвоссов стал долгосрочный подход. Они не пытались зарабатывать на краткосрочных колебаниях курса, а рассматривали биткоин как инвестицию на долгие годы. Именно благодаря такой стратегии они пережили несколько масштабных обвалов криптовалютного рынка и дождались новых исторических максимумов стоимости монеты.

Помимо инвестирования, братья активно развивали криптовалютную инфраструктуру. В 2014 году они основали криптобиржу Gemini, которая стала одной из крупнейших регулируемых платформ для торговли цифровыми активами в США. Это позволило им не только увеличить собственный капитал, но и построить прибыльный бизнес вокруг криптовалютного рынка.

История братьев Уинклвоссов показывает, что большие прибыли часто получают те инвесторы, которые готовы вкладывать средства в перспективные активы еще до того, как они становятся популярными. В то же время такие инвестиции сопряжены с высокими рисками, поэтому требуют тщательного анализа и готовности к значительной волатильности.