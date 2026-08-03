В чем секрет Coca-Cola: почему Уоррен Баффет не продает эти акции на протяжении десятилетий

Уоррен Баффет считает инвестицию в Coca-Cola одной из самых успешных в своей карьере. Несмотря на скептицизм рынка в конце 1980-х годов, он разглядел в компании долгосрочный потенциал и не ошибся.

Почему Баффет сделал ставку именно на Coca-Cola

В 1988 году компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, приобрела около 7% акций Coca-Cola примерно за 1 миллиард долларов, сообщает The Motley Fool. На тот момент этот шаг удивил многих инвесторов, ведь производитель безалкогольных напитков уже не демонстрировал стремительного роста, а конкуренция на рынке только усиливалась.

Впрочем, Баффет не обращал внимания на краткосрочные колебания. Он считал, что у Coca-Cola есть практически непревзойденные конкурентные преимущества. Компания владела одним из самых известных брендов в мире, продавала продукцию более чем в 200 странах и располагала мощной системой дистрибуции, которую конкурентам было чрезвычайно сложно повторить.

Еще одним важным фактором была предсказуемость бизнеса. Спрос на продукцию Coca-Cola оставался стабильным независимо от экономических циклов, а сама компания регулярно увеличивала прибыль и выплачивала дивиденды. Именно такие предприятия Баффет называет бизнесами с "экономическим рвом" (economic moat) – компаниями, обладающими долгосрочным конкурентным преимуществом.

Как эта инвестиция принесла десятки миллиардов долларов

Стратегия Баффета полностью оправдала себя. Berkshire Hathaway не только сохранила пакет акций Coca-Cola, но и на протяжении десятилетий получала все более крупные дивидендные выплаты. Если изначально инвестиция составляла около 1 миллиарда долларов, то со временем рыночная стоимость этого пакета выросла более чем до 25–30 миллиардов долларов (в зависимости от рыночной цены акций), а ежегодные дивиденды начали приносить сотни миллионов долларов.

Сам Баффет неоднократно подчеркивал, что успех обеспечил не умение вовремя купить или продать акции, а терпение. Его известная фраза – "Наш любимый срок владения – навсегда" – как нельзя лучше объясняет подход к инвестициям в Coca-Cola.

История этой компании стала одним из самых ярких примеров долгосрочного инвестирования. Она демонстрирует, что сильный бренд, понятная бизнес-модель, глобальное присутствие и способность стабильно генерировать прибыль могут приносить гораздо большую доходность, чем постоянные попытки заработать на краткосрочных колебаниях рынка.

Кстати, Уоррен Баффет стал одним из самых успешных инвесторов мира, но решающую роль в его подходе к инвестированию сыграл Чарли Мангер. Именно он убедил будущего миллиардера отказаться от прежней стратегии и сделать ставку на качественный бизнес.