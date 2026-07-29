Рынок зашатался: почему инвесторы вдруг начали продавать акции производителей чипов

Мировые фондовые рынки оказались под давлением из-за масштабной распродажи акций производителей чипов. Инвесторы все больше сомневаются, что миллиардные затраты на развитие искусственного интеллекта быстро окупятся, а новое обострение на Ближнем Востоке лишь усугубило нервозность.

Почему инвесторы распродают акции производителей чипов

Азиатские фондовые рынки второй день подряд завершают торги со снижением из-за масштабной распродажи акций компаний полупроводниковой отрасли, сообщает Bloomberg . Инвесторы пересматривают свои ожидания по доходности многомиллиардных вложений в развитие искусственного интеллекта.

Одним из главных катализаторов падения стали результаты южнокорейской SK Hynix. Несмотря на рост квартальной прибыли на 557%, показатели компании не оправдали чрезвычайно высокие ожидания рынка, из-за чего ее акции упали на 10%. Бумаги Samsung Electronics, которая вскоре обнародует финансовую отчетность, также подешевели более чем на 6%.

На фоне этого индекс MSCI Asia Pacific снизился примерно на 1%, а технологический Nasdaq 100 продлил серию потерь. Аналитики отмечают, что инвесторы стали переводить капитал из технологического сектора в более защитные активы и компании финансовой, энергетической и потребительской отраслей.

Что еще давит на мировые рынки

Дополнительным фактором беспокойства стало новое обострение ситуации на Ближнем Востоке. После сообщений о новых боевых действиях и рисках для судоходства через Ормузский пролив цены на нефть Brent выросли более чем на 3%, превысив 87 долларов за баррель.

Удорожание энергоносителей усилило опасения относительно нового витка инфляции именно накануне решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Хотя большинство участников рынка ожидает сохранения ставки по-прежнему, инвесторы не исключают неожиданного усиления монетарной политики.

Эксперты также обращают внимание, что все больше сомнений вызывают рекордные расходы технологических компаний на развитие искусственного интеллекта. Например, SK Hynix планирует в этом году инвестировать более 31 миллиарда долларов, тогда как Alphabet увеличила прогноз капитальных расходов до 205 миллиардов долларов. Если эти вложения не обеспечат ожидаемый рост доходов, давление на акции технологического сектора может сохраняться и дальше.

Между тем , азиатские акции производителей полупроводников резко упали после того, как инвесторы начали сомневаться в дальнейшем буме искусственного интеллекта. Дополнительное давление на рынок усилили опасения по поводу конкуренции со стороны Китая и финансирования масштабных ШИ-проектов.