Продал долю в Apple за 800 долларов: ошибка, которая обошлась в сотни миллиардов

В истории фондового рынка было немало неудачных инвестиционных решений, но случай с Рональдом Уэйном считается одним из самых дорогостоящих. Соучредитель Apple продал свою долю в компании за считанные сотни долларов еще до того, как она стала одним из самых дорогих бизнесов в мире.

Почему Рональд Уэйн продал свою долю в Apple

В 1976 году Рональд Уэйн вместе со Стивом Джобсом и Стивом Возняком основал компанию Apple, сообщает YahooFinance. В отличие от своих партнеров, он обладал гораздо большим жизненным и деловым опытом и получил 10% акций новосозданной компании.

Однако всего через несколько недель после основания Apple Уэйн решил выйти из бизнеса. Он продал свою долю всего за 800 долларов, а позже получил еще около 1 500 долларов за окончательный отказ от любых будущих претензий на компанию.

Главной причиной такого решения стали финансовые риски. На тот момент Apple была небольшим стартапом, а Уэйн опасался, что в случае неудачи кредиторы могут обратиться к его личному имуществу. В отличие от молодых Джобса и Возняка, у него уже были активы, и он не хотел рисковать собственным финансовым положением.

Сколько могла бы стоить эта доля сегодня

Решение Рональда Уэйна вошло в историю как один из крупнейших инвестиционных просчетов всех времен. При текущей рыночной капитализации Apple, превышающей 3 триллиона долларов, его 10-процентная доля стоила бы более 300 миллиардов долларов. Это сделало бы Уэйна одним из самых богатых людей мира.

В то же время сам соучредитель Apple неоднократно заявлял, что не жалеет о своем решении. По его словам, на тот момент он действовал рационально, ведь не мог предвидеть, что небольшая компания по производству компьютеров превратится в мирового технологического гиганта.

История Рональда Уэйна стала одним из самых известных примеров того, насколько важны для инвесторов терпение и долгосрочное видение. В то же время она показывает, что оценить потенциал молодой компании на раннем этапе развития чрезвычайно сложно, а решения, которые кажутся логичными сегодня, через десятилетие могут оказаться одной из самых дорогостоящих ошибок в истории финансовых рынков.