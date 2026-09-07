Диверсификация и ориентация на консервативные инструменты

Одна из базовых стратегий для украинского инвестора – диверсификация, то есть распределение средств между активами с разным уровнем риска, рассказывают в Минфине. Ее главная цель заключается в том, чтобы падение стоимости одного актива не привело к значительным потерям всего капитала.

В украинских условиях основу консервативной части портфеля могут составлять ОВГЗ и банковские депозиты. Оба инструмента позволяют получать доход в гривне, но имеют разные условия и уровень рисков.

Особенно заметным в последние годы стал интерес украинцев к государственным облигациям. По данным Министерства финансов, по состоянию на 3 августа 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц достиг 159,3 миллиарда гривен, что стало историческим максимумом. В июле средневзвешенная доходность размещенных ОВГЗ составляла 15,21% годовых.

ОВДП могут быть интересны инвестору, который хочет получать заранее определенную доходность и при этом не готов к значительным колебаниям фондового рынка. Государственные облигации доступны, в частности, через банки, брокеров и приложение "Дія".

Еще один вариант – банковские депозиты. Их преимущество заключается в простоте: инвестору не нужно самостоятельно выбирать ценные бумаги или следить за их рыночной ценой.

В то же время не стоит сравнивать депозит и ОВГЗ только по номинальной ставке. Для корректного расчета нужно учитывать налоги, срок размещения средств, возможность досрочного доступа к деньгам и другие условия.

По мнению НБУ, гривневые депозиты и ОВГЗ остаются важными инструментами сбережений украинцев. Регулятор также отмечал, что с замедлением инфляции такие инструменты могут обеспечивать все более высокую реальную доходность.

Поэтому для части инвесторов логичной может быть стратегия "финансовая подушка + доходные инструменты". Сначала стоит иметь резерв денег, к которому можно быстро получить доступ, а уже средства, которые не понадобятся в ближайшее время, распределять между ОВГЗ, депозитами и другими активами.

Валютная диверсификация и долгосрочные инвестиции

Отдельной составляющей портфеля может быть валютная диверсификация. Если все сбережения хранятся только в гривне, инвестор зависит от изменения курса национальной валюты. В то же время полностью переходить на иностранную валюту также не всегда оптимально, ведь валютные активы могут иметь более низкую номинальную доходность.

Именно поэтому часть капитала можно держать в гривневых инструментах, а часть – в долларовых или евровых активах. Например, Минфин в 2025 году сообщал, что средневзвешенная доходность долларовых ОВГЗ составляла 4,17% годовых, а евровых – 3,22%.

Еще одна стратегия – долгосрочное инвестирование в фондовые активы. Речь идет прежде всего об акциях и ETF, которые позволяют получить доступ к большому количеству компаний и экономик без необходимости самостоятельно покупать каждую акцию.

Здесь ключевым принципом может быть регулярность. Вместо попыток угадать идеальный момент для покупки инвестор вкладывает одинаковую или близкую сумму через определенные промежутки времени. Такой подход помогает уменьшить зависимость результата от конкретной точки входа на рынок.

Однако для украинца важно учитывать дополнительные риски: валютные колебания, доступ к международным брокерам, налоговые правила и возможные ограничения. Кроме того, акции могут существенно падать в цене, поэтому деньги, которые могут понадобиться в ближайшее время, лучше не вкладывать в такие активы.

Недвижимость также может оставаться частью долгосрочной стратегии. Квартира или коммерческое помещение способны приносить арендный доход, а сам объект потенциально может расти в цене. В то же время это менее ликвидный актив, требующий значительного стартового капитала и дополнительных затрат на ремонт, содержание и управление.

В результате для украинского инвестора может сработать комбинация нескольких подходов. Например, часть средств можно направить в ОВГЗ в качестве основы портфеля, часть оставить в ликвидных сбережениях, еще часть – диверсифицировать по валютам, а долгосрочный капитал направить в фондовые активы или недвижимость.

Главное правило – не искать актив, который гарантированно принесет наибольшую прибыль. Таких инструментов не существует: более высокая потенциальная доходность обычно означает и более высокий риск. Зато стратегия, соответствующая финансовой цели, горизонту инвестирования и допустимому уровню риска, может быть значительно более устойчивой.

Для начинающего оптимально сначала определить три вещи: сколько денег можно инвестировать, на какой срок их можно оставить без использования и какую потенциальную потерю капитала инвестор готов выдержать. И только после этого выбирать конкретные активы.