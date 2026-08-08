Баффет десятилетиями избегает золота: вот почему он этого избегает

Уоррен Баффет считается одним из самых успешных инвесторов в истории, но золото никогда не было его фаворитом. Даже во время рекордного роста цен на драгоценный металл он продолжает делать ставку на совершенно другие активы.

Почему Уоррен Баффет не считает золото хорошей инвестицией

Американский миллиардер и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет неоднократно объяснял, что не считает золото привлекательным активом для долгосрочных инвестиций, сообщает Forbes. По его мнению, главный недостаток драгоценного металла заключается в том, что он не создает новой стоимости.

Баффет подчеркивает, что золото не приносит прибыли, не выплачивает дивидендов и не генерирует денежный поток. Единственный способ заработать на нем – продать его дороже другому покупателю в будущем. Именно поэтому инвестор отдает предпочтение так называемым продуктивным активам, которые создают добавленную стоимость.

В своем письме акционерам Berkshire Hathaway за 2011 год Баффет привел известный пример. Он сравнил стоимость всего мирового запаса золота с альтернативной инвестицией: за те же деньги можно было бы приобрести все сельскохозяйственные угодья США и несколько крупнейших компаний мира, которые ежегодно генерируют огромную прибыль. По его мнению, именно такие активы способны приумножать капитал в долгосрочной перспективе.

Означает ли это, что Баффет полностью отвергает золото

Несмотря на свою критику золота, Баффет не отрицает, что драгоценный металл может дорожать в отдельные периоды. В частности, в условиях высокой инфляции, геополитической нестабильности или финансовых кризисов инвесторы часто используют золото в качестве защитного актива, что поддерживает его цену.

В то же время философия Баффета остается неизменной: основу инвестиционного портфеля должны составлять активы, которые регулярно приносят прибыль. Именно поэтому Berkshire Hathaway на протяжении десятилетий инвестирует в большие компании, среди которых Coca-Cola, Apple, American Express и другие предприятия с устойчивыми конкурентными преимуществами.

Единственным исключением стала краткосрочная инвестиция Berkshire Hathaway в золотодобывающую компанию Barrick Gold в 2020 году. Впрочем, это была не ставка на сам металл, а вложение в компанию, которая зарабатывает на его добыче. Уже через несколько месяцев Berkshire почти полностью вышла из этой инвестиции, что лишь подтвердило неизменность подхода Баффета.