1000 долларов через 30 лет принесли миллионы: акции какой компании выросли в тысячи раз

Далеко не все успешные инвестиции связаны с технологическими гигантами вроде Apple или Microsoft. За последние три десятилетия одни из лучших результатов продемонстрировала компания Monster Energy, акции которой выросли примерно на 200 000%.

Почему акции Monster Energy стали феноменом фондового рынка

Если бы инвестор вложил всего 1 000 долларов в акции Monster Energy в 1994 году и удерживал их до сегодняшнего дня, стоимость инвестиции достигла бы примерно 2 миллионов долларов, сообщает Startitup. За этот период акции компании подорожали почти на 200 000%, сделав Monster одной из самых успешных инвестиций последних трех десятилетий.

Несмотря на сегодняшнюю популярность бренда, история компании началась задолго до появления знаменитых энергетических напитков. В 1935 году семейный бизнес Hansen's Juices занимался производством фруктовых соков. После банкротства в 1988 году компанию приобрели новые владельцы и переименовали в Hansen Natural Corporation.

Переломным моментом стал 2002 год, когда на рынок вышел первый энергетический напиток Monster Energy в узнаваемой черной банке с зеленым логотипом. Именно запуск нового продукта заложил основу для стремительного развития бренда и рекордного роста его рыночной стоимости.

Как маркетинг и партнерство с Coca-Cola обеспечили успех

Одной из главных причин успеха Monster Energy стала необычная маркетинговая стратегия. Компания практически не тратила средства на традиционную телевизионную рекламу, зато активно поддерживала экстремальные виды спорта, автогонки, UFC и другие молодежные спортивные события.

Такой подход помог бренду стать частью молодежной культуры, а не просто еще одним производителем напитков. Аналитики неоднократно называли стратегию Monster одним из самых успешных примеров построения глобального бренда без масштабных рекламных кампаний на телевидении.

Еще одним важным этапом развития стало соглашение с Coca-Cola. В 2015 году корпорация приобрела 16,7% акций Monster Energy более чем за 2 миллиарда долларов и стала главным международным дистрибьютором продукции компании. Это существенно ускорило глобальное расширение бренда.

Сегодня Monster Energy продолжает демонстрировать стабильный рост финансовых показателей. Квартальная выручка компании составляет около 1,86 миллиарда долларов, а ее акции остаются одним из примеров того, как долгосрочное инвестирование в перспективный бизнес может принести исключительный результат. История Monster в очередной раз демонстрирует, что наибольшую прибыль на фондовом рынке нередко получают те инвесторы, которые готовы ждать десятилетиями.

В то же время стоит отметить, что акции SpaceX оказались ниже цены рекордного IPO, что усилило беспокойство инвесторов относительно дальнейшей динамики ценных бумаг. Уже в начале августа компания может столкнуться с новой волной волатильности из-за существенного увеличения количества акций в свободном обращении.