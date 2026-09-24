Иностранные акции из Украины: как легально инвестировать в мировые компании

Несмотря на военное положение, украинцы могут инвестировать в ценные бумаги иностранных компаний, в частности через международных брокеров. Однако на перевод средств из Украины действуют валютные ограничения, поэтому перед покупкой акций необходимо пройти несколько обязательных этапов.

Как украинцу открыть счет и купить иностранные акции

Самый распространенный способ инвестировать в акции американских и других иностранных компаний – открыть брокерский счет у международного брокера, работающего с украинскими клиентами. Через такой счет инвестор получает доступ к иностранным фондовым биржам и может покупать акции отдельных компаний или биржевые фонды.

В то же время украинское валютное законодательство устанавливает специальные правила для перевода средств за границу. На практике для инвестиций за рубеж используется механизм электронного лимита НБУ. В частности, "ПриватБанк" в своих актуальных разъяснениях отмечает, что электронный лимит распространяется на переводы для инвестиций за рубеж, в том числе на покупку акций зарубежных компаний, а действующий годовой лимит составляет до 200 тысяч евро в эквиваленте.

Поэтому общий алгоритм для инвестора выглядит так:

Выбрать брокера. Перед открытием счета стоит проверить, принимает ли брокер клиентов из Украины, в какой юрисдикции он работает, кто его регулирует и какие комиссии взимает.

Перед открытием счета стоит проверить, принимает ли брокер клиентов из Украины, в какой юрисдикции он работает, кто его регулирует и какие комиссии взимает. Пройти верификацию. Брокер обычно запрашивает паспортные данные, налоговый номер, информацию о месте проживания и источнике происхождения средств. Финансовая организация также может потребовать дополнительные документы в рамках процедур KYC и финансового мониторинга.

Брокер обычно запрашивает паспортные данные, налоговый номер, информацию о месте проживания и источнике происхождения средств. Финансовая организация также может потребовать дополнительные документы в рамках процедур KYC и финансового мониторинга. Открыть счет у брокера. После проверки документов инвестор получает брокерский счет, через который можно осуществлять операции с акциями и другими финансовыми инструментами.

После проверки документов инвестор получает брокерский счет, через который можно осуществлять операции с акциями и другими финансовыми инструментами. Оформить перевод средств за границу. Для этого необходимо обратиться в украинский банк, через который будет осуществляться валютный перевод. Банк проверяет документы и проводит операцию в соответствии с действующими валютными правилами.

По данным НКЦБФР, украинцы могут торговать на зарубежных фондовых рынках через международных брокеров, однако деятельность таких брокеров не регулируется украинской Комиссией, поскольку инвестирование происходит за рубежом. Поэтому инвестору важно самостоятельно проверять юрисдикцию брокера и его регулятора.

Интересно! Есть и другой вариант – инвестировать через украинского профессионального участника рынка, если он предлагает доступ к иностранным ценным бумагам. В Украине действует процедура допуска ценных бумаг иностранных эмитентов к обращению, и соответствующие инструменты должны соответствовать требованиям НКЦБФР.

Что нужно учесть перед покупкой акций за рубежом

Главная особенность инвестиций во время военного положения – необходимость учитывать валютные ограничения. НБУ отмечает, что на большинство переводов физических лиц из Украины за границу установлены ограничения, поскольку регулятор стремится не допустить чрезмерного оттока валюты. В то же время законодательство предусматривает отдельные разрешенные операции, среди которых и переводы в рамках соответствующих механизмов для инвестиций.

Обратите внимание! Еще один важный момент – с 1 января 2025 года НКЦБФР запретила вывод ценных бумаг иностранных эмитентов из системы депозитарного учета на период действия военного положения, за исключением предусмотренных регулятором случаев. Это означает, что инвестору следует заранее выяснить, где именно будут учитываться приобретенные активы и какие операции с ними будут доступны.

Отдельно нужно учитывать налоги. Если инвестор просто купил акции и не продавал их с прибылью, самого факта приобретения недостаточно для возникновения инвестиционной прибыли. Налоговые обязательства возникают, в частности, когда инвестор продает актив дороже, чем его приобрел.

ГПСУ напоминает, что физическое лицо-резидент Украины должно декларировать результаты операций с инвестиционными активами, осуществленных как в Украине, так и за рубежом. Инвестиционная прибыль определяется как положительная разница между доходом от продажи актива и документально подтвержденными расходами на его приобретение.

В 2026 году инвестиционная прибыль облагается НДФЛ по ставке 18% и военным сбором в размере 5%. Для иностранных дивидендов ГПСУ указывает ставку НДФЛ 9%, а также военный сбор 5%. Налоги, уплаченные за рубежом, при определенных условиях могут быть зачтены в Украине, если у инвестора имеются надлежащие подтверждающие документы.

Важно! Поэтому после открытия брокерского счета следует хранить все документы, касающиеся операций: брокерские отчеты, подтверждения покупки и продажи акций, информацию о комиссиях и документы о полученных дивидендах. ГПСУ отдельно отмечает, что для подтверждения доходов и расходов по операциям с иностранными акциями может использоваться брокерский отчет, в частности с соответствующим переводом и заверением в предусмотренных случаях.

Таким образом, приобрести акции иностранных компаний, находясь в Украине, можно даже во время военного положения, но этот процесс отличается от обычной оплаты картой в интернет-магазине. Инвестору необходимо выбрать легального брокера, пройти верификацию, организовать валютный перевод в соответствии с правилами НБУ, а после совершения операций – хранить документы для налогового учета.