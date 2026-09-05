Инвестиционный рынок Украины в условиях войны: какие перспективы и где искать возможности

Несмотря на войну, украинский инвестиционный рынок не остановился, а отдельные его сегменты уже готовятся к предстоящему восстановлению. Наибольший потенциал могут получить энергетика, агросектор, логистика, производство, цифровые технологии и проекты, связанные с восстановлением страны.

Война сдерживает инвестиции, но в то же время создает новые точки роста

Полномасштабная война остается главным фактором риска для инвесторов в Украине. Обстрелы энергетической и транспортной инфраструктуры, дефицит рабочей силы, логистические проблемы и неопределенность относительно продолжительности боевых действий напрямую влияют на решения бизнеса о вложении средств, говорится в прогнозе ЕБРР.

В то же время украинская экономика демонстрирует устойчивость. Согласно прогнозу Европейского банка реконструкции и развития, реальный ВВП Украины в 2026 году может вырасти на 2,2%, а в 2027 году темпы роста могут ускориться до 4%, если боевые действия прекратятся и начнется масштабное восстановление.

При этом международная поддержка остается одним из ключевых факторов макроэкономической стабильности. ЕБРР отмечает, что для Украины уже обеспечено значительное внешнее финансирование, которое помогает покрывать насущные потребности государства и поддерживать экономику.

Отдельным драйвером будущего инвестиционного рынка является восстановление Украины. Согласно обновленной совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, потребности страны в восстановлении и реконструкции по состоянию на конец 2025 года оцениваются почти в 588 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Наибольшие потребности приходятся на транспорт, энергетику, жилье, торговлю и промышленность, а также сельское хозяйство.

Для инвестора это означает появление потенциально масштабного рынка, где спрос на капитал будет формироваться годами. В то же время высокие потребности в финансировании не означают автоматически высокой доходности: конкретный проект все равно нужно оценивать с точки зрения рисков, финансовой модели и возможности защиты инвестиций.

Энергетика, производство и агросектор: где могут появиться наибольшие возможности

Одним из наиболее перспективных направлений остается энергетика. Масштабные повреждения энергетической инфраструктуры создают потребность не только в восстановлении старых мощностей, но и в создании более децентрализованной и устойчивой энергосистемы.

Большие возможности могут открыться также в производстве, агросекторе, логистике и цифровой экономике. Именно эти направления входят в перечень приоритетов Ukraine Investment Framework – инструмента ЕС, призванного привлекать государственный и частный капитал к восстановлению и модернизации Украины.

По данным Еврокомиссии, Ukraine Investment Framework способен мобилизовать до 40 миллиардов евро инвестиций в восстановление, реконструкцию и модернизацию Украины. Механизм предусматривает использование гарантий, инвестиционных грантов, технической помощи и финансовых инструментов для снижения рисков для частного капитала.

В марте 2026 года ЕС также одобрил пакет из восьми инвестиционных программ на 1,5 миллиарда евро, которые должны способствовать привлечению до 3,4 миллиарда евро новых инвестиций. Среди приоритетов – энергетика, сельское хозяйство, транспортная инфраструктура, малый бизнес, стратегические отрасли и технологии двойного назначения.

Важным элементом для возвращения частного капитала является страхование военных и политических рисков. В июне 2026 года Всемирный банк сообщал, что MIGA с начала полномасштабной войны уже выдала 948 миллионов долларов в рамках страхования политических рисков для инвестиций в Украине, в том числе более 600 миллионов долларов новых гарантий.

Это может иметь принципиальное значение для инвесторов: если часть рисков можно передать международным финансовым институтам, украинские проекты становятся более привлекательными для частного капитала.

В то же время для украинского инвестора перспективы рынка не означают, что вкладывать средства можно без оценки рисков. В условиях военного положения ключевыми остаются диверсификация, выбор секторов с реальным спросом, оценка ликвидности и горизонт инвестирования.

В долгосрочной перспективе потенциал украинского рынка в значительной степени будет зависеть от ситуации с безопасностью, темпов восстановления, реформ и интеграции с ЕС. ЕБРР прямо связывает ускорение экономического роста в 2027 году с возможным прекращением боевых действий и началом масштабной реконструкции.

Таким образом, украинский инвестиционный рынок сейчас сочетает в себе высокие риски и значительный потенциал. Для консервативного инвестора война означает необходимость особенно тщательно оценивать каждый актив, тогда как для долгосрочного капитала могут открываться возможности в сфере восстановления инфраструктуры, энергетики, производства, агробизнеса и технологий.