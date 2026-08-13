Не только Amazon: куда Джефф Безос вкладывает свое состояние

Джефф Безос направляет свое состояние далеко за пределы Amazon, делая ставку на искусственный интеллект, космические технологии, биотехнологии и другие перспективные отрасли. Через Bezos Expeditions миллиардер инвестирует в десятки компаний, а часть капитала вкладывает в собственные масштабные проекты.

Искусственный интеллект, технологии и перспективные стартапы

Одним из главных направлений инвестиций Джеффа Безоса в последние годы стали технологические стартапы. Через свою инвестиционную структуру Bezos Expeditions он вкладывает средства в компании на разных этапах развития, уделяя особое внимание технологиям, способным сформировать новые рынки.

На официальном сайте Bezos Expeditions среди избранных инвестиций сейчас представлены, в частности, Airbnb, Anduril, Perplexity, Stack Overflow, Uber, Workday, Remitly, Skild AI, Physical Intelligence, Figure, Generalist AI, Contextual AI и Collaborative Robotics.

Значительную часть этого списка составляют компании, связанные с искусственным интеллектом и автоматизацией. Среди них – Perplexity, которая разрабатывает поисковый продукт на основе ИИ, а также Physical Intelligence, Figure, Skild AI, Generalist AI и Contextual AI.

По данным Family Wealth Report, в 2026 году Bezos Expeditions стала одним из самых активных семейных офисов по количеству прямых инвестиций в частные компании: к середине года речь шла о восьми таких вложениях, причем значительная часть приходилась именно на ИИ-стартапы.

В то же время портфель Безоса не ограничивается искусственным интеллектом. В него входят компании из финансового сектора, здравоохранения, робототехники, программного обеспечения и других технологических направлений.

Отдельно стоит выделить Anduril – компанию, разрабатывающую технологии для оборонного сектора. Также Bezos Expeditions инвестировала в Grail, работающую над технологиями выявления рака, и HistoSonics, разрабатывающую медицинские технологии.

Таким образом, стратегия Безоса заключается не в том, чтобы делать ставку только на один сектор. Он распределяет вложения между различными технологическими направлениями, но значительная часть новых инвестиций связана с компаниями, которые могут извлечь выгоду из развития искусственного интеллекта, автоматизации и новых технологий.

Космос, медиа и недвижимость

Еще одно ключевое направление для Безоса – космос. Его компания Blue Origin, основанная в 2000 году, разрабатывает ракеты и космические технологии. Сам Безос называл работу над Blue Origin одним из самых важных дел в своей жизни.

В отличие от венчурных инвестиций, это долгосрочный проект, в который миллиардер вкладывает собственные средства. По данным The Washington Post, Безос в свое время говорил, что успех Amazon позволил ему направлять на Blue Origin около 1 миллиарда долларов в год.

Еще один большой актив Безоса – The Washington Post. В 2013 году он приобрел издание за 250 миллионов долларов через Nash Holdings, свою личную инвестиционную структуру, а не через Amazon.

Значительные средства миллиардер также вкладывает в недвижимость. По оценке MarketWatch, его американский портфель недвижимости в 2026 году оценивался примерно в 500 миллионов долларов и включал объекты во Флориде, Нью-Йорке, Вашингтоне, Калифорнии, на Гавайях и в других регионах.

Отдельно в 2026 году появилась информация о возможной инвестиции Безоса в "Ливерпуль". По данным The Wall Street Journal, он входит в группу инвесторов, которая близка к заключению сделки по приобретению миноритарной доли в футбольном клубе. Потенциальная сделка оценивает "Ливерпуль" примерно в 8 миллиардов долларов, хотя на момент публикации окончательного закрытия сделки еще не состоялось.

Таким образом, инвестиционная стратегия Безоса охватывает сразу несколько больших направлений: ИИ и технологические стартапы, космос, медиа, медицину, оборонные технологии и недвижимость. При этом официальный список Bezos Expeditions показывает, что миллиардер все больше интересуется компаниями, способными стать лидерами новых технологических рынков.

Кстати, Билл Гейтс тоже уже давно не ограничивается инвестициями в Microsoft, хотя именно эта компания сделала его одним из самых богатых людей мира. Сегодня его портфель охватывает железные дороги, сельское хозяйство, энергетику, промышленность и даже сети отелей.