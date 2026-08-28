Куда вложить первые деньги: 5 инвестиционных возможностей для украинцев

Начать инвестировать в Украине можно даже с относительно небольшой суммы, однако новичкам важно прежде всего разобраться в рисках и не гнаться за сверхприбылями. Среди доступных вариантов – государственные облигации, банковские депозиты, ценные бумаги и другие инструменты.

ОВГЗ и депозиты – простой старт для инвестора

Одним из самых понятных вариантов для начинающих в Украине являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте Минфина Украины. Это ценные бумаги, с помощью которых государство привлекает средства, а инвестор получает доход в соответствии с условиями конкретного выпуска.

Приобрести ОВГЗ можно через банки или лицензированных брокеров, а военные облигации также доступны в приложении "Дія". Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 гривен, 1 000 долларов или 1 000 евро.

Для понимания текущей ситуации: по результатам аукциона 25 августа 2026 года гривневые ОВГЗ со сроком до погашения один год имели ставку 15,17%, двухлетние – 15,63%, а бумаги со сроком около 3,6 года – 16,47%. При этом доходность конкретного выпуска зависит от срока, условий размещения и цены приобретения.

Популярность этого инструмента среди украинцев продолжает расти. По состоянию на 1 июля 2026 года портфель ОВГЗ в собственности физических лиц составлял около 150 миллиардов гривен, что на 59% больше, чем годом ранее.

Еще один вариант для человека, который только формирует свой инвестиционный портфель, – банковский депозит. Он проще большинства рыночных инструментов, поскольку вкладчик заранее знает условия начисления процентов. Однако перед открытием депозита стоит сравнить доходность, срок, возможность досрочного снятия средств и условия конкретного банка.

Важно также помнить об инфляции. Номинальный доход от депозита или облигаций не всегда означает такой же реальный рост покупательной способности денег.

Акции, фонды и другие инструменты: когда стоит идти дальше

После того как человек сформировал финансовую "подушку" и разобрался с более консервативными инструментами, можно рассматривать акции и фонды. Их главное преимущество – потенциально более высокая доходность в долгосрочной перспективе, но вместе с этим растет и риск потерять часть вложенных средств.

Для новичка часто логичнее не пытаться угадать, какая отдельная компания вырастет больше всего, а рассматривать диверсифицированные инструменты, в частности фонды, которые инвестируют сразу во многие компании. В то же время доступ к иностранным активам для украинских резидентов зависит от действующих валютных ограничений НБУ, поэтому перед переводом средств за границу необходимо проверять актуальные правила. НБУ отмечает, что на большинство трансграничных переводов физических лиц из Украины действуют ограничения, хотя предусмотрены отдельные исключения.

Инвестиционный портфель также можно дополнять другими активами – например, банковскими металлами, недвижимостью или корпоративными облигациями. Однако при первой инвестиции важнее не максимизировать потенциальную прибыль, а понять, как именно работает инструмент и что может привести к потере денег.

Особенно осторожно следует относиться к предложениям, в которых обещают гарантированную сверхвысокую прибыль. НКЦБФР предупреждает, что среди признаков сомнительных инвестиционных проектов могут быть чрезмерно высокие гарантированные доходы, отсутствие необходимых разрешений и лицензий, агрессивная реклама и непрозрачная информация о компании.

Перед инвестированием через финансового посредника стоит проверить его статус в реестрах НКЦБФР. Комиссия ведет, в частности, реестр профессиональных участников рынков капитала и другие официальные реестры, где можно проверить информацию о соответствующих компаниях.

Таким образом, новичку в Украине не обязательно сразу искать сложные или рискованные активы. Самым простым подходом может быть постепенное формирование портфеля: сначала резерв средств, затем – понятные инструменты, такие как ОВГЗ или депозиты, а уже после приобретения опыта – более рискованные активы и диверсифицированные фонды.