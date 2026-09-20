Какие бывают инвестиции: 7 видов активов, о которых стоит знать

Инвестиции могут быть самыми разными: от банковских депозитов и государственных облигаций до акций компаний, недвижимости и фондов. Понимание основных видов активов помогает инвестору оценить потенциальную доходность, риски и выбрать инструменты в соответствии со своими финансовыми целями.

Какие бывают основные виды инвестиций

Условно инвестиции можно разделить на несколько больших категорий в зависимости от того, куда именно вкладываются деньги. К наиболее распространенным относятся акции, облигации, фонды, недвижимость, денежные инструменты и альтернативные активы. Именно такие категории инвестиционных продуктов выделяет Investor.gov.

Акции – это доля собственности в компании. Инвестор может зарабатывать на росте стоимости акций, а в отдельных случаях – получать дивиденды. В то же время цена акций может существенно колебаться, поэтому такой инструмент сопряжен с рыночным риском.

Облигации – это долговые инструменты. Фактически инвестор одалживает средства государству, компании или другому эмитенту, а взамен рассчитывает на выплату дохода и возврат вложенных средств в соответствии с условиями выпуска. Риск зависит от надежности заемщика и других условий, а рыночная цена облигаций также может меняться.

Отдельным видом для украинского инвестора являются облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Это государственные ценные бумаги Украины, с помощью которых правительство привлекает средства, а инвестор получает доход в соответствии с условиями конкретного выпуска.

Еще один популярный вариант – инвестиционные фонды и ETF. Их особенность заключается в том, что деньги многих инвесторов объединяются и вкладываются в портфель различных активов. ETF при этом торгуются на бирже, а один фонд может содержать акции, облигации или другие активы.

Недвижимость также может быть инвестиционным активом. Речь идет не только о покупке квартиры для последующей сдачи в аренду или перепродажи, но и о коммерческих объектах и инструментах, которые позволяют получить доступ к рынку недвижимости без непосредственной покупки здания или квартиры. Например, REIT-фонды позволяют инвестировать в недвижимость через специализированные структуры.

К альтернативным инвестициям можно отнести, в частности, драгоценные металлы, сырьевые активы, частный капитал, хедж-фонды и криптоактивы. Такие вложения могут сопряжены со специфическими рисками, иметь меньшую ликвидность или более сложную структуру, поэтому перед инвестированием важно хорошо понимать механизм работы конкретного продукта.

Как выбрать вид инвестиций и сформировать портфель

Выбор инвестиций зависит прежде всего от финансовой цели, срока инвестирования и готовности к риску. Например, человеку, которому деньги понадобятся уже через несколько месяцев, обычно нецелесообразно формировать портфель преимущественно из высокорисковых активов, цена которых может сильно измениться за короткий период.

Если же инвестор рассчитывает на длительный срок, он может рассматривать более широкий набор активов, в частности акции и фондовые индексы. При этом важно учитывать не только потенциальную доходность, но и возможные потери.

Один из ключевых принципов инвестирования – диверсификация. Она предполагает распределение средств между различными классами активов и отдельными инструментами, чтобы результат портфеля не зависел от поведения одной компании, отрасли или рынка. FINRA отмечает, что распределение между акциями, облигациями, денежными активами, недвижимостью и другими классами может помочь управлять риском портфеля.

Например, вместо того чтобы вкладывать все средства только в акции одной компании, инвестор может распределить капитал между акциями разных компаний, облигациями и фондами. При этом даже диверсифицированный портфель не гарантирует отсутствия убытков – его цель заключается в снижении концентрации риска.

Важно также различать вид актива и способ инвестирования. Например, ETF может инвестировать в акции, облигации или другие активы, поэтому сам по себе ETF – это скорее инвестиционный инструмент или оболочка для портфеля, а не отдельный класс активов.

Перед вложением средств инвестору следует проверить комиссии, ликвидность, валютный риск, налоги, возможность досрочного выхода и потенциальные убытки. Также не стоит ориентироваться только на заявленную доходность: более высокая потенциальная прибыль обычно означает и более высокий уровень риска.

Таким образом, универсального "лучшего" вида инвестиций не существует. Для одного инвестора приоритетом может быть сохранение капитала и относительно прогнозируемый доход, для другого – долгосрочный рост капитала, а оптимальным решением часто становится сочетание нескольких различных активов в диверсифицированном портфеле.

Кстати, недавно мы писали, что в 2026 году у украинцев есть несколько вариантов для сохранения и приумножения сбережений, однако одним из самых доступных остается инвестирование в государственные облигации. Военные ОВГЗ позволяют одновременно получать доход и направлять средства на финансирование потребностей государственного бюджета.