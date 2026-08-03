Chery инвестирует 75 миллионов долларов в корейскую KG Mobility: зачем это нужно китайскому бренду

Китайский автопроизводитель Chery продолжает расширять свое международное присутствие за счет новых инвестиций и партнерских отношений. Компания договорилась инвестировать 75 миллионов долларов в южнокорейскую KG Mobility, что открывает путь к масштабному сотрудничеству.

Chery инвестирует 75 миллионов долларов в южнокорейского автопроизводителя

Китайский автопроизводитель Chery Automobile договорился инвестировать 75 миллионов долларов в южнокорейскую компанию KG Mobility Corp посредством конвертируемых облигаций. Об этом сообщает Reuters.

Если облигации будут конвертированы в акции, Chery получит около 10% акций корейского производителя. Таким образом, китайская компания станет одним из крупнейших акционеров KG Mobility.

Президент Chery International Чжан Гуйбинь отметил, что компания рассчитывает использовать свои производственные площадки по всему миру для развития сотрудничества с корейским партнером. По его словам, стороны могут объединить производственные мощности, сотрудничать в сфере дистрибуции и даже реализовывать совместные брендовые проекты.

Известно, что Chery является крупнейшим экспортером автомобилей среди китайских автопроизводителей и продолжает искать новые возможности для укрепления своих позиций на международных рынках.

Какие перспективы открывает новое партнерство

Одним из первых совместных проектов станет запуск среднеразмерного внедорожника SE-10, который KG Mobility планирует представить в январе. Автомобиль будет создаваться на платформе T2X, разработанной Chery, и будет доступен в бензиновой и гибридной версиях для внутреннего и внешних рынков.

Хотя пока компания не планирует поставлять эту модель в США, руководство KG Mobility не исключает такой возможности в будущем. В то же время Chery заявляет, что изучает варианты выхода на американский рынок, однако подчеркивает необходимость соблюдения всех требований законодательства США.

Помимо автомобильного производства, компании договорились создать совместную рабочую группу для развития сотрудничества в сферах полупроводников, робототехники, сырья, сталелитейной промышленности и других направлениях. Это свидетельствует о намерении партнеров построить долгосрочный стратегический альянс, который выйдет далеко за пределы производства автомобилей.

Между тем мировые инвесторы меняют отношение к фондовому рынку Южной Кореи после резкого обвала акций технологических компаний. Несмотря на масштабную распродажу, большие фонды считают, что фундаментальные перспективы производителей чипов остаются сильными.