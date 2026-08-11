Intel выделила 20 миллиардов долларов на масштабный план: что задумали в компании

Intel привлекла 20 миллиардов долларов за счет продажи акций, чтобы профинансировать масштабное расширение производства микросхем. Компания воспользовалась стремительным ростом своих котировок, которые с начала года почти утроились.

Intel привлекла миллиарды на производство чипов

Компания Intel привлекла 20 миллиардов долларов в результате увеличенного размещения акций, сообщает Reuters. Эти средства производитель чипов планирует направить на масштабное расширение своего контрактного производства и развитие новых производственных мощностей.

Акции Intel в рамках размещения были проданы по 95 долларов за штуку. Это примерно на 2,6% ниже цены закрытия предыдущей торговой сессии.

Изначально компания планировала привлечь 15 миллиардов долларов, однако впоследствии увеличила объем предложения до 20 миллиардов. Решение было принято на фоне мощного роста стоимости акций Intel.

По состоянию на 10 августа котировки компании почти утроились с начала 2026 года. По темпам роста Intel опередила таких конкурентов, как AMD и Nvidia, а также общий индекс Philadelphia Semiconductor Index, который за этот период вырос примерно на 75%.

Инвесторы положительно оценивают попытку Intel восстановить позиции на рынке производства полупроводников. В то же время привлечение средств через продажу акций даст компании дополнительный ресурс для финансирования масштабных капитальных затрат.

Intel готовится бросить вызов TSMC

Intel активно инвестирует в новые заводы и современные технологии упаковки чипов, стремясь конкурировать с лидером контрактного производства TSMC. Компания увеличивает расходы на фоне роста спроса на центральные процессоры, в частности из-за развития технологий искусственного интеллекта.

В июле Intel повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год с 18 до 20 миллиардов долларов. Значительная часть этих средств необходима для расширения производственных мощностей.

Компания также подтвердила планы начать в 2028 году масштабное производство чипов по технологии 14A. Ранее Intel предупреждала, что может отказаться от этого процесса, если не найдет большого внешнего клиента.

Определенный прогресс уже налицо. Производственное подразделение Intel привлекло Tesla в качестве клиента для технологии 14A. Кроме того, президент США Дональд Трамп заявлял, что Apple будет производить процессоры совместно с Intel, хотя обе компании официально этого не подтвердили.

Отдельным направлением остается развитие европейских производственных мощностей. В июле Intel объявила об инвестициях в размере 5 миллиардов евро в модернизацию и расширение производства чипов в Ирландии. Этот проект составляет более четверти запланированных капитальных затрат компании на 2026 год.

Таким образом, привлеченные $20 миллиардов должны стать важным источником финансирования для трансформации Intel. Компания пытается воспользоваться благоприятной конъюнктурой на рынке чипов, чтобы нарастить производственные мощности и усилить конкуренцию с глобальными лидерами.