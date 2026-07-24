Акции под давлением, доходность облигаций растет: что напугало инвесторов

Мировые фондовые рынки демонстрируют недельное падение на фоне роста инфляционных рисков и геополитической напряженности. Инвесторы все больше опасаются новых повышений процентных ставок со стороны ведущих центральных банков.

Почему мировые фондовые рынки оказались под давлением

Мировые биржи завершают неделю преимущественно в "красной зоне", сообщает Reuters. Главной причиной стали опасения инвесторов относительно ускорения инфляции, которые усилились из-за резкого подорожания энергоносителей и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Индекс MSCI All World движется к второму подряд недельному снижению. Значительное давление также испытывает технологический сектор. Инвесторы все чаще ставят под сомнение эффективность многомиллиардных вложений в развитие искусственного интеллекта, поскольку пока они не обеспечивают ожидаемого финансового эффекта.

Аналитик Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи отметил, что рост цен на энергоносители уже начал влиять на все классы активов.

"Доллар укрепляется уже несколько дней, что свидетельствует о нарастании рисков. Высокие цены на энергоносители уже начали влиять на взаимосвязь между различными классами активов", – пояснил эксперт.

Дополнительным фактором неопределенности стали новые импортные пошлины США в отношении десятков торговых партнеров, что также может усилить инфляционное давление в мировой экономике.

Как изменились ожидания инвесторов

На фоне новых рисков инвесторы начали активнее пересматривать прогнозы относительно денежно-кредитной политики крупнейших центральных банков. Рынки уже оценивают вероятность повышения ставки Федеральной резервной системой США в ближайшее время примерно в 33%, тогда как еще неделю назад такой сценарий считался маловероятным.

Одновременно доходность долгосрочных американских государственных облигаций поднялась до самых высоких уровней более чем за полтора года, а доходность 30-летних бумаг приблизилась к максимуму с 2007 года. Это поддержало курс доллара, который продолжил укрепляться по отношению к большинству мировых валют.

Наибольшие потери среди фондовых площадок зафиксировали азиатские биржи. Японский индекс Nikkei снизился почти на 3%, южнокорейский KOSPI потерял более 5%, а гонконгский Hang Seng также завершил торги в минусе. По мнению аналитиков, в ближайшие недели настроения инвесторов в значительной степени будут зависеть от решений центральных банков и финансовых результатов крупнейших технологических компаний мира.

Между тем фьючерсы на американские фондовые индексы растут на фоне надежд на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке и ожидания финансовых результатов технологических гигантов. Особое внимание инвесторы уделяют компаниям, которые определяют дальнейшие перспективы бума искусственного интеллекта.